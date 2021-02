Iliteracia digital permite partilha de dados entre o Whatsapp e o Facebook

Sabe quantas vezes as palavras "Facebook" e "Empresas do Facebook" aparecem na política de privacidade do Whatsapp, disponível aqui (data da última atualização de 4 de janeiro de 2021)?

As palavras "Facebook" e "Empresas do Facebook" aparecem mais de 20 vezes.

E a questão que se coloca é: porquê? Na política de privacidade, é feita referência, com direito a destaque, a mais alguma empresa dentro ou fora do grupo empresarial ao qual pertence o Whatsapp e também o Facebook?

A resposta é não.

Parece que o propósito não é (apenas) o de informar como é feito o tratamento de dados pessoais intragrupo, mas, sobretudo de salientar que é realizada uma partilha de dados pessoais (dos seus dados pessoais) do Whatsapp com o Facebook.

A política de privacidade explica como: "Quando envia mensagens a uma empresa através do WhatsApp, deve ter em conta que os conteúdos que partilha poderão ser visíveis por várias pessoas nessa empresa. Além disso, algumas empresas poderão trabalhar com terceiros prestadores de serviços (que poderão incluir o Facebook) para ajudar a gerir as suas comunicações com os seus clientes. Por exemplo, uma empresa pode permitir o acesso a esse prestador de serviços às suas comunicações para que este proceda, em seu nome, ao seu envio, armazenamento, leitura, gestão ou tratamento. Para compreender como uma empresa trata as suas informações, incluindo a forma como poderá partilhar as suas informações com terceiros, ou com o Facebook, deverá rever a política de privacidade da empresa ou contactar a empresa diretamente" (sublinhado nosso).

Antes de usar, pela primeira vez, o Whatsapp, leu a política de privacidade? E depois, as suas sucessivas atualizações? Se já tinha lido, percebeu exatamente o que estava em causa, antes de avançar? Mais, compreende o que significa a frase acima?

Uma política de privacidade não constitui um mero formalismo, um passo que se deva ignorar para avidamente passarmos a ter acesso a um serviço. Tão-pouco deve ser entendida como constituindo um exercício de paciência, apenas superado pelos mais estoicos, numa sociedade de informação, que não se compadece em perder breves minutos de leitura, quando o passo seguinte é o acesso ao tão desejado serviço, que todos utilizam. Logo, se todos utilizam, não há problema.

Ler e compreender a política de privacidade, que se destina a informar os utilizadores sobre o que é feito com os seus dados pessoais não é, na verdade, uma perda de tempo, mas um ganho. E o problema até poderá estar, no facto, de todos utilizarem o serviço.

É um ganho para que, antes de aderir ao serviço, possa tomar uma decisão livre e esclarecida sobre o que será feito com os seus dados pessoais, que, diga-se, são seus e de mais ninguém.

Se antes de comprar uma casa, visita vários imóveis e lê cuidadosamente o contrato a assinar, porque não ler a política de privacidade? Se o contrato estabelece os termos e condições da compra e venda e os direitos e obrigações de cada uma das partes, a política de privacidade estabelece os termos e condições aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais e o que as empresas, que recolhem os seus dados, poderão fazer com eles.

É verdade que uma política de privacidade não é um contrato, no sentido de um acordo bilateral de vontades, mas também produz efeitos jurídicos.

Por outras palavras, se a utilização de um serviço (o do Whatsapp) pressupõe a recolha dos seus dados pessoais, que terá de aceitar para poder usufruir do serviço, há efeitos jurídicos. Logo, deve ter consciência de quais são esses efeitos, nomeadamente quando aceita que os seus dados pessoais sejam partilhados com outras empresas.

E deverá questionar-se: essa partilha será mesmo necessária para que possa usufruir do serviço? Que medidas de segurança são asseguradas? Por exemplo, a encriptação de mensagens, por forma a que as mensagens não possam ​​​​​​​ser lidas pelo Whatsapp nem por terceiros (a chamada encriptação extremo a extremo, "end-to-end encryption"), é assegurada?

Logo, não deve ser ignorado o importante passo que é leitura e compreensão de uma política de privacidade. E quem diz este passo, diz também o dos "cookies", quando aceita, de imediato, todos os cookies, sem devidamente os selecionar e configurar no sistema de navegação. Mas isto é outra questão, que não deixa, todavia, de ter finalidades análogas, isto é, aprimorar ainda mais a segmentação dos conteúdos digitais, em particular, dos anúncios publicitários, de acordo com o "perfil" dos seus destinatários, mas sobretudo não deixa de ter uma causa comum: a iliteracia digital.

Lisboa, 24 de fevereiro de 2021

* Cláudia Fernandes Martins integra a Macedo Vitorino & Associados desde 2003 e é Sócia desde 2020.