Imaginar e criar o futuro

No final de fevereiro, quando fiz anos, publiquei um texto no Linkedin em que dizia exatamente que se pudesse pedir um desejo para a minha vida, este seria: to be in the arena, o que para mim, em termos simplistas, significa: estar bem, em ação, a contribuir. Quero estar a contribuir para o mundo da realidade atual para o mundo da realidade desejada.

Tipicamente, para encontrarmos o nosso papel, estudamos bem o mundo e as suas necessidades, exploramos as nossas paixões e os nossos talentos. Depois começamos a cruzar esta informação e vamos encontrando um espaço de oportunidade e significado que é exatamente a nossa área de ação. É obvio que tudo isto é dinâmico – não só a realidade, como o espaço no qual fazemos o nosso caminho e a nossa contribuição para o mundo, e vamo-nos ajustando como que fazendo uma história evolucionista. Com o progresso, os avanços das ciências e das tecnologias, assim como das consciências, vamos sentindo o futuro através de uma série de estudos de tendências e de previsões que, mais ou menos rigorosas, nos vão mostrando cenários para o mundo e até os tempos para os vários acontecimentos que se anteveem.

Mas agora parece não ser assim. Subestimámos alguns sinais, fomos surpreendidos por uma pandemia global, o mundo fechou-se em cerca de três meses e parece que não há uma cartografia base organizada com pistas e orientações sobre o que poderá ser o futuro, nomeadamente quais serão as suas dinâmicas económicas e sociais, para que possamos estudar e analisar o melhor espaço de ação para cada um. E assim sendo, o desafio é maior: imaginar o futuro e imaginar o nosso espaço de ação nesse futuro que apenas imaginamos.

Ao dia de hoje, e perante o maior exercício global de confinamento de sempre, estamos a trabalhar para um mundo que imaginamos como vai ser, sem termos muitas pistas de como é que ele realmente vai ser. Mas será que isto de imaginar o futuro é uma coisa nova? Não. Abraham Lincoln, Ilya Prigogine, Dennis Gabor ou Peter Drucker, entre muitos outros, usaram em discursos públicos, trabalhos científicos e outras publicações, expressões como ‘We cannot predict the future, but we can invent it.’, ‘The way to cope with the future is to create it.’, ‘The future cannot be predicted, but futures can be invented.’ ou ainda ‘The best way to predict the future is to create it.’. Não tendo as várias expressões exatamente o mesmo significado podemos dizer que todas, e proferidas em diferentes épocas, de alguma forma inspiram o mesmo sentido: o de que o futuro é um lugar que se imagina, se inventa e se cria. E esse futuro é repleto de futuros.

Perante este desafio, como avançar? Por um lado: preparação, preparação, preparação. Por outro, coragem para tomar decisões aceitando que o caminho se faz caminhando, num progresso sentido, corrigido e apurado a cada instante. Vivemos sem qualquer dúvida num dos períodos de maior interrogação da História recente, em que a complexidade, a volatilidade e a incerteza se intensificam e atingem níveis sem precedentes. E nós? Nós estamos cá, aceitando que é a nossa era e, portanto, estamos cá para dar o nosso melhor para essa nova realidade que vai emergindo a cada dia e que a cada dia queremos melhor.

1. Sobre preparação, preparação, preparação – digo: aprender, tudo o que se conseguir. Nestas alturas é mesmo importante focarmo-nos no que pode estar nas nossas mãos, e aprender está. Aprender nunca é demais e estar em estado de permanente aprendizagem dá-nos mais capacidades para os exercícios de imaginação e criação e dá-nos também mais confiança para decidir e gerir em incerteza.

Hoje, temos um acesso quase ilimitado a informação e conhecimento proveniente das melhores fontes do mundo, sobre os mais variados temas e para os diferentes interesses de aprofundamento das matérias. Notícias, livros, artigos, trabalhos científicos, blogs, talks, webinars, podcasts, open classes, book clubs, e milhares de outros formatos que os media modernos e a tecnologia proporcionam, e que podemos usufruir de forma dedicada e focada ou enquanto corremos, por exemplo.

Podemos seguir, ler e estudar perspetivas de pensadores e especialistas nas mais variadas áreas para ir entendendo o contexto, cruzando disciplinas e formando a nossa própria cartografia. Podemos fazer formações em competências críticas como criatividade, agilidade e rapidez, dotando-nos a nós e às nossas equipas de mais e melhores ferramentas emocionais para desenvolvimento individual, coletivo e dos negócios. Podemos aprender com militares de forças especiais como os Seals sobre as melhores formas de enfrentar, desconstruir e gerir em clima de guerra e incerteza, ou fazer parte de uma série de conferências com periodicidade semanal sobre peak performance e optimal performance – em que se explora o cérebro e as neurociências, os hábitos físicos e os compromissos emocionais e relacionais que nos podem levar mais longe nos tempos mais duros.

Podemos ainda participar em book clubs e discutir best-sellers mundiais com os seus autores e milhares de pessoas de todo o mundo. Podemos explorar obsessivamente os avanços nas áreas mais técnicas do negócio, aquilo que pode levar a minha empresa e a minha indústria mais além – e isto vai da tecnologia disponível, à psicologia dos consumidores ou os formatos de comunicação mais eficazes nos dias de hoje. Podemos ter WhatsApp e Zoom para reunir diariamente com a nossa equipa, em lógica de situation room, para discutir contexto, negócio e caminhos e aprendermos uns com os outros – em tempo de pandemia ou não, every brain is in the game. Ou seja, há todo um mundo de ideias e matérias a estudar para nos prepararmos e isso está nas nossas mãos.

Mas está sempre tudo a mudar? Pois é, mais uma razão para vivermos em ambiente de curiosidade e permanente aprendizagem – além de preparar a mente, promove agilidade de pensamento, melhora a intuição e naturalmente, a confiança para decidir e definir caminhos. A preparação impõe ritmo e perspicácia. A preparação inspira a mente para imaginar o futuro.

2. Coragem para tomar decisões, aceitando que o caminho se faz caminhando, numa atenta navegação à vista, num equilíbrio possível que combina intuição e informação. Em tempos como este, tem de haver uma interiorização e um assumir de coragem. Por nós, pelos nossos filhos, as nossas equipas, famílias e amigos, e porque o futuro pede isso de nós. Não é que não haja medo, angústia e ansiedade, pois é claro que há, mas a coragem tem de prevalecer. Sem coragem não há criação e sem criação não há futuro. Estarmos bem preparados em termos de conhecimentos e emoções é muito importante, rodearmo-nos de pessoas boas é fundamental.

A nossa equipa, os nossos grandes amigos, pensadores independentes, ambiciosos e colaborantes – pessoas que se movem sob a mesma visão maior, os mesmos princípios e valores. Pessoas com ideias e perspetivas diferentes das nossas, que discordem, que nos complementem, que nos provoquem e nos ajudem a fazer testes de stress às nossas visões e conceitos. Todo este diálogo é crucial para todos nos tornarmos melhores e em conjunto imaginarmos e criarmos futuros maiores.

E no futuro? No futuro, estamos cá, como hoje, a imaginá-lo e a criá-lo.

Carlota Ribeiro Ferreira é fundadora e CEO, WIN World