Imobiliário: o agora é digital

Os especialistas são unânimes em afirmar que nos últimos meses evoluímos, digitalmente falando, o equivalente a uma década. Ou seja, seriam necessários 10 anos para que a presença digital fosse tão constante, em tantos aspetos e momentos da nossa vida.

Mas, o que é curioso é que a tecnologia que hoje é uma realidade diária e sem a qual não podemos passar a nível profissional, pessoal, comercial ou cultural, já existia... apenas não era o "novo normal".

Esta revolução digital é um dos efeitos transformadores da pandemia, que com ela trouxe novos desafios e oportunidades para o mundo dos negócios. O setor imobiliário não é exceção.

Contudo, a digitalização do setor imobiliário não é totalmente nova, apenas se tornou necessária e mais frequente para que fosse possível continuar a vender ou comprar casas, sendo as ferramentas digitais os caminhos alternativos para a execução de tarefas que antes eram maioritariamente presenciais.

Esta adaptação do mercado imobiliário às novas necessidades permitiu reforçar todo o setor, tornando-o mais ainda forte, mais célere e mais universal. O setor está agora mais preparado para a realidade da qual fazem parte as reuniões online, as visitas virtuais ou 3D e os vídeos. A presença física deixa de ser obrigatória e os negócios acontecem de forma mais rápida e imediata, tudo à distância de um clique.

Mas estas não são as únicas oportunidades para um setor que se quer cada vez mais virtual.

A nossa experiência de 10 anos, com a digitalização a 100% do nosso negócio, há muito que nos permite ser mais competitivos. Não temos custos fixos, com o espaço, os seguros, os serviços de água ou luz, e por consequência remuneramos de forma mais vantajosa os nossos consultores imobiliários. O nosso mundo virtual não conhece barreiras, os negócios são universais e os consultores vivem e trabalham onde lhes é mais conveniente, sem constrangimentos ou limitações. E sempre que necessário estamos virtualmente (todos) juntos.

Este é o caminho do futuro, uma mudança necessária que foi acelerada, mas que era inevitável. 2020 foi um ano de adaptação, 2021 é o ano da consolidação do digital no setor imobiliário.

Guilherme Grossman, Managing Broker da eXp Portugal