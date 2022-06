Impacto da guerra no mercado imobiliário

Não é expectável que no curto prazo se venha a assistir a uma queda nos preços dos imóveis, a oferta tem vindo a cair no último ano, e ainda existe abertura por parte da banca para a concessão de crédito imobiliário, por isso, embora a inflação continue a crescer a níveis nada previsíveis no final de 2021, e haja a possibilidade de um aumento da Euribor (taxa de referência para a contratação de crédito imobiliário), a confiança no mercado ainda se mantém alta e não se tem observado uma retração.

Já no médio e longo prazo, a realidade pode vir a ser completamente diferente, o aumento das sanções à Rússia e a aparente tomada de posição da China neste conflito podem ter um impacto bastante negativo no setor.

Em primeiro lugar, temos uma crise alimentar que se avizinha. Só em termos de exportações de trigo, a Rússia e a Ucrânia representam cerca de 27% do total do mercado mundial, o que faz com que alguns países, nomeadamente em África, possam vir a enfrentar crises de fome ainda maiores do que aquelas que enfrentam atualmente. E, embora a dependência direta de Portugal dos cereais oriundos da Rússia e Ucrânia, apenas represente cerca de 0,8% do total de cereais consumidos em Portugal, o facto é que uma escassez no mercado global poderá levar a um aumento do preço dos cereais em Portugal, impactando negativamente a inflação e, por conseguinte, o poder de compra dos portugueses, o que provavelmente levará a que algumas famílias coloquem a mudança de casa em stand by até haver mais certezas.

Em segundo lugar, é mais ou menos clara a posição da China neste conflito, e estando a China ao lado da Rússia existe o risco de haver por parte do ocidente a implementação de sanções a este país também, o que pode levar a que haja uma redução de investimento chinês no mercado nacional e, por consequência, uma queda no investimento imobiliário. Entre 2020 e 2021, a China representou 20% do total do investimento feito em imobiliário por estrangeiros, e embora o número de investidores russos seja quase residual, cerca de 3%, apresentou, em 2021, uma tendência crescente.

No meio desta incerteza, é importante que no momento de tomada de decisão de venda ou aquisição de uma nova casa sejam tidas em conta todas as variáveis como, por exemplo, a taxa de esforço, que subiu de 21,7% para 24,7%, no primeiro trimestre deste ano, o que significa que o aumento dos salários não está a acompanhar o crescimento do mercado. Na mediação imobiliária, a maioria das empresas tem um modelo de negócio desatualizado e caro, havendo neste momento alternativas no mercado com um custo consideravelmente mais baixo, e que, além do custo, tem a vantagem de ser assente em tecnologia, o que permite a vendedores obterem ganhos de eficiência significativos.

Apesar da incerteza, o investimento em imobiliário, continua ainda a ser dos investimentos mais seguros e com menos volatilidade que existem no mercado.

Nélio Leão, CEO da Imovendo