Importa o que se exporta!

Nos últimos 10 anos, Portugal tem aumentado fortemente as suas exportações que passaram de pouco mais de 30% do PIB, em 2010, próximo dos 44%, em 2019, havendo a expectativa que tal percentagem possa ultrapassar os 50%, este ano. Se, no caso dos bens, o aumento foi de cerca de 50%, o total dos serviços exportados quase duplicou, muito por força do crescimento do turismo, mas não só. Esta evolução quer dizer que as exportações, em valor, cresceram (bastante) mais do que o PIB: sem a preocupação de ser muito rigoroso, algo mais de 5% ao ano. Por seu turno, as importações aumentaram à volta de 25%, para o total do período.

Será que esse crescimento em valor resulta, sobretudo, de se exportar mais, em quantidade, ou de um efeito preço. Os dados disponíveis apontam para a prevalência do segundo: o valor das exportações cresceu mais do que o aumento em volume. Com algum simplismo, pode-se dizer que, em termos gerais, vendemos mais caro aquilo que já exportávamos e passamos a exportar bens e serviços cujo preço médio superava o anterior. O caminho certo.

" Com algum simplismo, pode-se dizer que, em termos gerais, vendemos mais caro aquilo que já exportávamos e passamos a exportar bens e serviços cujo preço médio superava o anterior. O caminho certo."

Essa conclusão precisa de ser mais escrutinada. O PIB resulta da agregação do valor criado, acrescentado, nas diferentes atividades económicas. Já as exportações são o somatório do valor bruto das vendas ao exterior. São realidades diferentes. Ao vendermos mais caro, pode acontecer que criemos menos riqueza, ou seja, acrescentemos menos valor do que quando vendíamos mais barato. Por exemplo, porque incorporamos mais (ou mais caras) matérias-primas estrangeiras. Pela mesma lógica, exportar mais não é sinónimo de maior contributo para a economia portuguesa: as exportações da fileira florestal podem ser menores do que as de combustíveis, mas contribuem mais para o PIB nacional.

Ou seja, ao usarmos um rácio errado, ainda que seja o convencionado, e nos deixarmos deslumbrar por ele, podemos acabar enganados e a definir políticas económicas inconsequentes. Não basta vender mais. É preciso criar mais riqueza. As exportações não são todas iguais. O que se exporta, importa.