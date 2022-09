Impostos, para que vos quero?

Inicia-se este mês a discussão para o próximo Orçamento do Estado para 2023, completamente toldado pelos efeitos da crise energética e do aumento histórico da inflação. O governo, e bem, iniciou o processo orçamental com o plano anti-inflação dando apoio às famílias. Mas, por outro lado, em matéria fiscal, decidiu mal não ter apoiado as famílias através da descida dos impostos dos rendimentos. Não sabemos quanto às empresas, mas com o histórico que temos, as notícias não são animadoras.

Em 2022, nas atuais condições da economia e do país, mais do que nunca os impostos deveriam ser considerados como um dos principais instrumentos de política económica a favor da economia, das empresas e de mais e melhor emprego. Porém, há uma atração fatal, quase como a gravidade, para decidir pelo aumento de impostos. Mesmo contrariando qualquer racionalidade, números ou princípios de política económica real. O caso da indústria das espirituosas e o imposto adicional sobre as bebidas alcoólicas é paradigmático.

Comecemos por explicar que este imposto, historicamente, não tem qualquer conexão com a limitação do consumo de álcool por razoes de saúde, é apenas um instrumento de arrecadação do fisco. Como todos sabemos, aumentar impostos e, consequente, aumentar preços em demasia destes produtos promove a contrafação, o comércio ilegal, produtos no mercado sem controlo de qualidade, com consequências nefastas para a saúde. O equilíbrio deve ser mantido, também por uma questão de saúde pública. Dito isto, aumentar os impostos sobre o álcool não tem nenhuma racionalidade com efeitos para a saúde. Importa ainda referir que numa garrafa de 70 cl de um espirituoso, 53% do PVP são impostos (IVA + IABA).

Em 2019, em sede de Orçamento, o anterior governo do PS decidiu pela primeira vez desde 1980, não aumentar os impostos especiais de consumo sobre a categoria das espirituosas. Um ótimo princípio aludiu a esta abordagem nova. A uma boa dinâmica da economia, com forte impacto do turismo - vendas e impostos importados - mesmo não aumentando o imposto, aumentaria a receita fiscal. A promessa da indústria foi simples, cumprindo o desiderato acordado com um aumento de 5,31%, equivalente a 5,85 milhões de euros no ano de 2019.

Dado que as perdas em mais de metade das vendas em 2020 e 2021 com a crise pandémica, sem turismo e sem Horeca (principal canal de venda da indústria) e com a decisão de não aumento de impostos para atender as consequências da pandemia, as taxas deste imposto mantiveram-se até à entrada em vigor do último OE22, que teve um aumento de 1%. Mais do que o valor do aumento e do que isso até gerou no aumento de preços das bebidas espirituosas, contribuindo assim para a inflação, foi o estrangular de um princípio virtuoso que beneficiava o Estado e as empresas. Ganhou a atração dos governos pelo Leviatã fiscal, em detrimento da análise concreta da realidade, da racionalidade fiscal e de como uma política fiscal pode e deve ter efeitos no crescimento da economia real.

Nos primeiros meses do ano de 2022, uma vez que as taxas se mantiveram iguais nos primeiros seis meses, demonstramos mais uma vez que congelar um imposto tem efeitos positivos nas empresas e nas contas do Estado: as espirituosas já entregaram 71 milhões de euros ao Estado, perfazendo em julho, comparando em período homologo, mais 15,7% (cerca de 9 milhões de euros). A excelente recuperação económica, especialmente nos setores do turismo, estão a ter impacto muito assinalável na performance das espirituosas em Portugal. Este fôlego porem tem sido atenuado pelos preços elevados das matérias-primas (etanol e vidro, por exemplo) e da energia, o que, por tudo que se disse, deveria ter uma resposta de qualquer governo de não aumentar os impostos.

Sem aumento de imposto, ganhou o Estado, ganharam as empresas previsibilidade fiscal, aumento de emprego em regiões do Interior, aumento de investimento, aumento de competitividade. Por isso, é caso para dizer: impostos, para que vos quero?

João Vargas, Secretário Geral da ANEBE