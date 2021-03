Imprensa e publicidade: o desafio

A verdade é esta: continuo a gostar de ler jornais em papel, sinto que ao folhear uma edição impressa descubro aquilo em que por vezes não reparo mesmo nas mais perfeitas edições digitais. Mas sei que as edições impressas estão condenadas a prazo. O The New York Times, que já tem mais receitas das edições digitais do que das impressas, prevê poder manter o papel mais dez ou 15 anos, mas admite que dificilmente ela chegará a meio deste século.

Olhemos para a evolução dos números da publicidade em Portugal na última década. Em 2010, a imprensa no seu conjunto - diários, semanários e revistas - estava em segundo lugar na lista de meios preferidos pelos anunciantes, era apenas ultrapassada pela televisão. A imprensa era em 2010, o segundo meio mais importante, captando cerca de 17% do total do investimento realizado nesse ano no mercado publicitário português. Em 2015 a situação já era diferente: a imprensa no seu conjunto conseguia apenas 10% do bolo total da publicidade e tinha caído para a quarta posição, atrás da televisão, das plataformas digitais e da publicidade exterior (outdoor). No decorrer dos cinco anos mais recentes a situação complicou-se ainda mais e chegou-se ao final de 2020 com a imprensa (jornais e revistas) a valer 3% do investimento total, ultrapassada também pela rádio e tendo caído para a quinta posição. Apenas a publicidade em salas de cinema ficou atrás da imprensa.

Qual a solução para isto? Tradicionalmente uma empresa de comunicação, como as que editam jornais, tem duas fontes de receitas - a venda de exemplares e a publicidade. Com as edições digitais desaparece o dinheiro obtido com a venda no quiosque (e na bomba de gasolina que entretanto se tornou principal ponto de venda de publicações). O desafio está em conseguir assinaturas digitais que façam aumentar os números da circulação, que garantam receita, complementada com a venda de artigos isolados online e, claro, com a publicidade nas edições online.

Qual o critério para escolher determinado meio para lá colocar publicidade? Saber que ele tem uma circulação adequada, em número e tipo de utilizadores. Por alguma razão marcas de topo, de automóveis a cosmética, continuam a ser os grandes anunciantes de imprensa. No fim do dia o valor da publicidade é aferido pela capacidade de garantir contactos com os consumidores - o que se consegue tendo conteúdos interessantes e apelativos e percebendo bem quem os vê - do ponto de vista sociodemográfico e geográfico. A boa notícia é que o digital possibilita que o editor tenha informações mais completas e melhores sobre estes indicadores e que as use como argumento comercial para os anunciantes.

Além disso, olhando para o que se passou recentemente na Austrália, é desejável que os governos exerçam o seu papel regulador e imponham às plataformas de redes sociais internacionais o pagamento dos conteúdos que abusivamente usam das empresas jornalísticas. A imprensa continua a ser quem noticia o que não é evidente, quem mais faz investigação jornalística. Seja qual for a forma que assumam no futuro, as empresas jornalísticas são o garante de uma informação livre e plural que, como esta pandemia bem mostra, é cada vez mais necessária.

SF Media