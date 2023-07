Impulsionando um futuro sustentável: O papel do desenvolvimento humano nas organizações

No mundo atual, impulsionado pela tecnologia e pela constante transformação das organizações, o desenvolvimento humano e as competências humanas assumem um papel cada vez mais relevante.

À medida que nos tornamos uma sociedade "human tech", é fundamental compreender a importância de investir no desenvolvimento das human ou power skills, também conhecidas como competências humanas. Ao fazer esta conexão estratégica, as empresas não somente se destacam no mercado nacional e/ou internacional, como também contribuem para a construção de negócios responsáveis e socialmente sustentáveis.

Antes de falarmos na importância das power skills, é crucial entender o que são e como se diferenciam das competências técnicas. Enquanto as competências técnicas são relacionadas com o conhecimento específico de uma determinada área, as power skills referem-se às competências comportamentais que moldam a forma como nos relacionamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Existem muitas power skills, sendo que algumas delas são: Empatia, Colaboração, Comunicação, Pensamento Critico e Criatividade (1,2).

Ao investir no desenvolvimento das power skills, as organizações capacitam seus colaboradores a tornarem-se profissionais únicos, capazes de lidar melhor com os desafios pessoais e profissionais num mundo que está em constante transformação. Além disso, estas competências têm um impacto direto na produtividade, no trabalho em equipa, na inovação e no crescimento sustentável da empresa. Ao integrar o desenvolvimento humano com os objectivos estratégicos da organização, cria-se um ambiente propício ao florescimento pessoal e profissional, impulsionando a excelência individual e coletiva.

Um dos principais desafios enfrentados pelas empresas atualmente é a atração e fidelização de talentos qualificados. Há medida que as novas gerações entram no mercado de trabalho, elas procuram organizações que valorizem o desenvolvimento humano e que ofereçam oportunidades de crescimento e aprendizagem contínua. Ao investir nas power skills e ao promover um ambiente de trabalho que estimula o desenvolvimento pessoal, as empresas tornam-se mais atrativas para os talentos mais qualificados, construindo uma vantagem competitiva no mercado.

Além disso, o desenvolvimento das power skills é fundamental para enfrentar desafios complexos, como a resolução de conflitos, a gestão da diversidade e a promoção da igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho. Ao integrar as competências comportamentais com os objectivos estratégicos das organizações, as empresas fortalecem sua capacidade de inovação, produtividade e diferenciação no mercado. Ao criar uma cultura organizacional voltada para o desenvolvimento humano, as empresas diferenciam-se tornando-se agentes de mudança e contribuindo para um futuro melhor.

Portanto, é essencial que as empresas reconheçam cada vez mais o valor do desenvolvimento humano e invistam no desenvolvimento das power skills a todos os níveis organizacionais. Ao fazer isso, estarão a trilhar o caminho rumo a negócios mais responsáveis, sustentáveis e prósperos, nos quais as pessoas são o verdadeiro motor do sucesso.

Filipa Lemos Cristina, Fundadora da PowerUP

(1) Defining the skills citizens will need in the future world of work, 2021, McKinsey&Company

(2) Future of Jobs Report 2020 e 2023 - World Economic Forum