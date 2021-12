Incertezas na ceia de Natal

Tempestade perfeita, que junta o elevado preço das matérias-primas, dificuldades de abastecimento e preço alto dos fretes marítimos com a subida da inflação; receios relativos à terceira variante da covid-19, a Ómicron; dúvidas acerca da vacinação dos mais novos, dos 5 aos 11 anos; e a permanente incerteza económica são ingredientes que não vão faltar à mesa no próximo Natal.

Ontem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) deixou um alerta: a economia portuguesa tem vindo a recuperar, mas a incerteza continua. A instituição sublinha que "embora a taxa de vacinação seja a mais alta da OCDE, a recuperação está rodeada de muitas incertezas". Considera que a pandemia desencadeou uma recessão profunda em Portugal, como noutros países, mas que a economia tem vindo a recuperar, com o apoio das políticas públicas, embora as dúvidas quanto às perspetivas de futuro permaneçam ainda elevadas. Por isso mesmo, recomenda que o país mantenha os apoios "até a recuperação estar bem avançada". Até porque, como avisa, a recuperação económica será lenta, devido às medidas de confinamento que foram necessárias para conter a propagação do vírus.

A OCDE volta a lembrar que a dívida pública do país está já acima de 130% do PIB (Produto Interno Bruto). A organização está preocupada com os gastos e com a consolidação orçamental. E deixa outro alerta: "falta informação detalhada sobre a estratégia para a contenção da despesa pública nos próximos anos". E não será a bazuca a salvar tudo e todos. Em relação aos fundos da União Europeia disponíveis, a instituição considera que irão alcançar-se níveis inéditos, mas que a absorção destes pelo país poderá ser lenta devido a obstáculos na conceção, aprovação e execução dos programas. Só falta acrescentar: despachem-se e deixem de lado a burocracia!

Na área do emprego agigantam-se também as preocupações: "a crise da covid-19 provocou mudanças importantes no mercado de trabalho" e "as perspetivas de emprego pioraram para os jovens e os trabalhadores pouco qualificados". Por outro lado, o envelhecimento da população coloca a sustentabilidade financeira do sistema de pensões sob pressão.

Este menu de Natal tem tudo para ser invulgar e indigesto: muitas incertezas no prato, mas uma boa dose de resiliência lusitana no copo.