Inclusão social e setor financeiro: para onde caminhamos?

Atualmente, a inclusão financeira (1) é um aspeto fundamental para a inclusão social pelo seu indispensável papel na redução do hiato de pobreza, para a aproximação da população, para a redução do gap entre homens e mulheres na participação financeira, como também para o aumento da prosperidade partilhada.

A possibilidade dada às pessoas bancarizadas de gerir de forma pessoal e única os serviços financeiros no seu quotidiano, tal como já o fazem com outras tarefas diariamente, confere ao setor financeiro um lugar primordial neste processo. Torna-se claro que a liberdade de escolha e a simplicidade de utilização que estas ferramentas proporcionam seja o principal atrativo para qualquer pessoa dispor de uma conta bancária. Já a vasta panóplia de serviços disponíveis serve de porta de entrada para este setor, permitindo que todos possam contribuir individual e ativamente para o crescimento social e financeiro através de uma simples transação, uma vez que com uma conta de pagamento têm a possibilidade de armazenar dinheiro, enviar e receber pagamentos, entre outras ações. No entanto, os valores monetários praticados pelas instituições do setor, para muitas pessoas elevados, constituem de imediato o primeiro obstáculo na sua bancarização.

É necessário compreender que a não bancarização está mais presente em países menos desenvolvidos, onde o acesso a informação é menor e, consequentemente, se verifica uma forte lacuna na esfera da literacia financeira. Deste modo, urge contrariar este dilema e é aqui que se acentua, uma vez mais, a função crucial do setor financeiro no combate à desinformação, na promoção da formação de toda a população, e à construção de fáceis acessos ao setor. Sem dúvida que é espantoso perceber que aquelas que são para muitos tarefas elementares do dia a dia, adquirem um novo significado e dificuldade acrescida pelo simples facto de não estarem associadas a uma conta de pagamento.

Desde logo, basta analisar o caso do planeamento familiar, que implica uma definição clara dos objetivos financeiros a curto e a médio prazo ou, até, de emergências. Aos dias de hoje, essa gestão torna-se, em certa medida, impraticável ou muito difícil, em especial em famílias numerosas, sem o acesso a uma conta bancária. Como tal, impõe-se abordar a frequente predominância da posição da mulher versus a do homem em certos encargos, e questionar se não fará sentido que a mulher tenha também uma posição dominante nas decisões financeiras do agregado? Posição essa diretamente relacionada com as escolhas que já faz diariamente, e que irá indiscutivelmente melhorar a qualidade de vida do seio familiar e garantir a sua independência financeira.

Assim, é natural que quando as pessoas se tornam titulares de contas, exista uma inerente propensão para utilizarem outros serviços financeiros, tais como o crédito e seguros, para iniciar e expandir negócios, investir na educação ou na saúde ou, simplesmente para armazenamento de poupanças, e a gestão das finanças familiares não foge à regra.

É neste cenário que a função desempenhada pelos balcões e pontos de venda da rede bancária, enquanto veículos de comunicação por excelência entre as instituições financeiras e as populações, urbanas e rurais, se demonstra imprescindível no processo de inclusão e literacia financeira. A sua localização, assente numa ótica de proximidade e de confiança, permite uma facilidade de contacto para a partilha de conhecimento sobre noções básicas de utilização dos instrumentos financeiros junto das comunidades locais.

Por oposição, os bancos têm implementado uma reestruturação do setor, para redução de custos, que já conduziu ao fecho de dezenas de balcões. Evidentemente, a erradicação destes pontos de contacto, impulsionada pela covid-19, fez-se notar na necessidade de uma maior inclusão financeira digital, através da implementação de meios digitais de poupança de custos, que permitisse às populações excluídas financeiramente ter acesso a uma gama de serviços adequados às suas necessidades. Por seu turno, tal veio implementar uma acentuada aceleração digital no setor e deu lugar ao surgimento de outro tipo de instituições financeiras, como as fintechs. Entidades que, contrariamente à banca tradicional, apresentam soluções que se pautam pela simplicidade e que se regem pela inclusão by design, com utilidades personalizáveis a qualquer pessoa, baseadas na não discriminação e que, de acordo com dados do The World Bank (2) , são também um promotor da inclusão financeira.

Deste modo, cumpre também ao setor financeiro fomentar a concorrência interna, por forma a que novos tipos de empresas trilhem caminho, com soluções mais simples e vocacionadas para diferentes segmentos. Esta vertente é de extrema importância, por ser um motor que promove a inovação no setor e cria condições de maior acessibilidade. No fundo, acredito que ser parte da sociedade é estar presente em todas as suas vertentes, incluindo a bancária. Está mais do que na altura de permitir o acesso a esta última a todos e todas.

(1 )A inclusão financeira significa que os indivíduos e as empresas têm acesso a produtos e serviços financeiros úteis e acessíveis que satisfazem as suas necessidades: transações, pagamentos, poupanças, crédito e seguros - realizados de uma forma responsável e sustentável (in Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity, The World Bank)

(2) In Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity, The World Bank

CEO Nickel Portugal