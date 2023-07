Indiana Jones e o mistério do PSD perdido

Numa altura em que muitas salas de cinema exibem o mais recente filme de Indiana Jones, Portugal continua atolado numa ambiguidade. Por um lado, um Governo que, à força de tantos casos e casinhos, criou no eleitorado a perceção de ser uma equipa requentada e cansada (Marcelo dixit). Isto a par das mais que evidentes falhas em setores essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos como a saúde, os transportes, a educação, a habitação, a justiça...

Mas, por outro lado, parece ter-se instalado a ideia de que não existe uma alternativa viável e credível. O PSD, o maior partido oposição, anda perdido, dando nota de uma liderança fraca, sem um projeto alternativo para o país e enredado também em casos e casinhos dos seus barões e baronetes. E, qual espada de Dâmocles sobre a sua cabeça, enfrentando a omnipresente dúvida nunca cabalmente esclarecida sobre se, para ser governo, vai precisar do partido extremista que tem à sua direita.

O resultado deste estado de coisas fica bem patente nas sondagens que se vão realizando: os eleitores não estão satisfeitos com a governação, mas a última coisa que querem é eleições. Por uma razão simples: os que lá estão podem não ser grande coisa, mas a alternativa parece ser ainda pior.

Ora, é exatamente à "alternativa" que dirijo este artigo. E faço-o, não numa perspetiva partidária, mas de serviço público porque considero que Portugal só tem a ganhar se contar com uma oposição forte. E, gostemos ou não, neste momento, o partido que pode (deve!) liderar essa oposição é o social-democrata.

É aqui que entra o nosso bem-sucedido explorador e aventureiro de chapéu de abas largas e chicote na mão. Porque basta ver os filmes de Indiana Jones para se retirarem cinco grandes ilações que darão imenso jeito ao PSD para se apresentar como uma alternativa credível. O país agradecerá, independentemente das opções político-partidárias de cada um.

1. Posicionamento claro. Nos filmes de Indiana Jones não há ilusões sobre quem está de um lado e do outro. Assim como não há dúvidas sobre o que cada um dos lados deseja. Esta é exatamente a principal debilidade do partido social-democrata: não se sabe bem o que quer e o que pretende ser - e muito menos como deseja ser percebido, o que denota uma incompetência de marketing confrangedora. Se lançarmos ao eleitorado a pergunta aberta de "o que propõe o PSD?" muito pouca gente daria, sem hesitar, uma resposta sucinta e objetiva - e as poucas respostas obtidas dificilmente apontariam na mesma direção, o que vai dar ao mesmo. Falta ao partido aquilo que sobeja a Jones: foco e instinct killer.

2. Narrativa envolvente. Assim como nos filmes, é essencial que o PSD crie uma narrativa que capte a atenção e o interesse do eleitorado. Para isso, deve ter uma boa história para contar. Isto é, um projeto para Portugal que cative os cidadãos, destacando valores, uma visão e um plano de ação que sejam distintos da concorrência e atrativos para os eleitores. Sem isso, a captação de simpatizantes será sempre limitada porque, entre o mal que já conhecemos e o mal que desconhecemos, vamos sempre optar pelo primeiro. A não ser que a ideia seja levar o PS a perder as eleições e não o PSD a ganhá-las, o que não é grande coisa como "cartão de visita" de quem aspira a ser governo, governo esse que se pretende mobilizador e capaz de levar a cabo as reformas estruturais de que o país precisa.

3. Liderança forte. Indiana Jones é um líder corajoso e capaz de superar grandes desafios. Da mesma forma, é importante que o líder social-democrata tenha uma imagem forte. Para isso, há que destacar a capacidade do candidato a primeiro-ministro para dar uma resposta clara aos desafios que a sociedade portuguesa enfrenta. Carisma, visão, pensamento estratégico, sentido de oportunidade, capacidade de comunicação e competências negociais são fatores críticos de sucesso, de natureza pessoal, que devem estar presentes naquele que se apresenta como o futuro chefe do governo. Estará Luís Montenegro à altura do desafio?

4. Conexão emocional. Os filmes de Indiana Jones despertam emoções junto do público. No marketing político não basta ter boas ideias - é crucial que o líder e a sua equipa mais próxima sejam capazes de se conectar emocionalmente com o eleitorado, identificando e abordando de frente as preocupações que para ele são importantes. Para isso, a liderança social-democrata deverá abraçar causas e criar mensagens que gerem empatia, compreensão e proximidade relacional... algo que tem estado arredado da liderança do partido há décadas. Por outras palavras, não basta ter uma boa história para contar, é preciso saber contá-la.

5. Orientação para resultados. Indiana Jones é um arqueólogo que explora locais exóticos e encontra respostas inovadoras para situações complicadas e imprevistas - é alguém que, mais do que problemas, vê desafios que estão lá para serem vencidos. Para tal, são necessárias três coisas: ação, ação e ação. O PSD só se afirmará perante o eleitorado como verdadeira alternativa se for capaz de evidenciar de forma clara que tem soluções para as dificuldades enfrentadas pelos portugueses. Para isso, tem de tornar evidente a sua capacidade e coragem para lidar com os desafios, encontrar respostas concretas e trabalhar no sentido de as executar, gerando assim melhorias efetivas e mudanças positivas face ao atual status quo.

Sei que nada disto é fácil - mas também se fosse, qualquer um governava o País. O PSD só tem de demonstrar que está à altura do desafio, pois, doutra forma, surgirão alternativas que o irão substituir e, quiçá, reduzir à insignificância. Para já, recomendo a Luís Montenegro e ao seu círculo de assessores que revejam os filmes de Indina Jones e que sejam capazes de captar aquilo que, situando-se para além do ecrã, explica o seu sucesso. Porque os clientes daquela saga cinematográfica não devem ter um perfil muito diferente dos "clientes", atuais e potenciais, do seu partido.

Carlos Brito, professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School