Inércia dos tribunais nas contas

Atendendo às diversas notícias que têm surgido sobre a forma como algumas Ordens Profissionais têm sido geridas, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da regulação, é importante, em defesa do interesse público, conhecer algumas disposições legais que lhes estão adstritas.

As associações públicas profissionais, enquanto entidades de estrutura associativa representativas de profissões que devem ser sujeitas, cumulativamente, ao controlo do respetivo acesso e exercício, à elaboração de normas técnicas e de princípios e regras deontológicos específicos, e a um regime disciplinar autónomo, por imperativo de tutela do interesse público prosseguido, devem dar o exemplo de respeito pelas regras básicas de transparência, da legalidade e das boas práticas da gestão.

Do ponto de vista das suas contas, estas organizações estão sujeitas:

a) Às regras de equilíbrio orçamental e de limitação do endividamento estabelecidas em diploma próprio;

b) Ao regime do Código dos Contratos Públicos;

c) Ao regime da normalização contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), que integra o Sistema de Normalização Contabilística.

É importante que seja assegurado, não só o cumprimento das regras relativas ao reconhecimento e mensuração dos factos económicos e financeiros, mas, sobretudo, que é suficientemente divulgada a informação sobre "partes relacionadas", "contingências", como, por exemplo, processos judiciais em curso contra a entidade ou outras informações não financeiras relevantes para os utentes externos.

Para que se cumpram estas regras com competência profissional adequada, seria importante que todas integrassem, nos seus órgãos sociais, profissionais habilitados à preparação e apresentação deste tipo de informação. Tal como a Ordem dos Contabilistas Certificados tem de integrar um Revisor Oficial de Contas no seu Conselho Fiscal, não tendo de ser Contabilista Certificado, também as restantes Ordens profissionais deveriam incluir da sua Direção, com a tutela do orçamento e contas, um Contabilista Certificado.

Contratação de pessoal

Quanto à contratação do seu pessoal, "a celebração de contrato de trabalho deve ser precedida de um processo de seleção que obedeça aos princípios da igualdade, da transparência, da publicidade e da fundamentação com base em critérios objetivos de seleção. As regras a que deve obedecer o processo de seleção constam obrigatoriamente dos estatutos próprios ou dos regulamentos internos das associações públicas profissionais".

Assim se pretende assegurar a igualdade de oportunidades no acesso ao emprego neste tipo de entidades. Trata-se também de um caso da necessária transparência e igualdade de oportunidades.

Relatório anual de desempenho

Também incumbe às associações públicas profissionais a elaboração anual de um relatório sobre o desempenho das suas atribuições, o qual deve ser apresentado à Assembleia da República e ao Governo até 31 de março de cada ano.

É, pois, importante que as Ordens expliquem a forma como se encontram a desempenhar as suas funções de utilidade pública, nomeadamente, através do controlo do respetivo acesso e exercício, à elaboração de normas técnicas e de princípios e regras deontológicos específicos e a um regime disciplinar autónomo. Trata-se da autorregulação.

O recente caso público de denúncia de Contabilistas Certificados ao Ministério Público, sem que se conheçam existirem previamente processos disciplinares instaurados, com direito ao contraditório, deixa-nos algumas dúvidas sobre o exercício efetivo da autorregulação.

Quem deve fiscalizar

As associações públicas profissionais estão sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, nos termos estabelecidos na Lei de Organização e Processo e no Regulamento Geral do Tribunal de Contas.

Será que o Tribunal de Contas está a desempenhar as suas atribuições neste tipo de entidades?

Contabilista Certificado nº5