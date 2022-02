Inflação, não tínhamos saudades tuas! 

Durante largos anos, a maioria dos portugueses - com exceção dos sindicatos -, quase se esqueceu de que a inflação existia. Historicamente baixa na União Europeia, a taxa de inflação foi sendo gradualmente acomodada na carteira das famílias e das empresas. Agora a situação mudou. Aliás, desde maio de 1996 que o conjunto das economias mais ricas que fazem parte da OCDE não registava uma taxa de inflação tão alta. O valor tocou e superou a barreira psicológica dos 5% em 2021.

Em Portugal, a inflação média ainda se aguentou nos 1,3% em 2021, já num ano em que os preços registaram um "forte movimento ascendente", como anotou o Instituto Nacional de Estatística (INE). O aumento dos preços (homólogo) foi de 2,7% só no mês de dezembro, uma décima abaixo do que tinha sido estimado antes.

Em pleno século XXI, a inflação voltou a ser central nas conversas dos cidadãos e, na quinta-feira, até Christine Lagarde veio falar do assunto. Admitiu que a inflação continuará elevada mais tempo do que o previsto na zona euro. Quanto às taxas de juro, a presidente do Banco Central Europeu (BCE) não excluiu completamente uma subida em 2022.

Até aqui, Lagarde e outros dirigentes do BCE tinham afirmado que seria "muito improvável" que em 2022 estivessem reunidas as condições para uma subida das taxas de juro. Mas, como reconheceu agora a presidente do BCE, "a situação mudou" e há riscos a ter em conta relativamente à alta de preços, nomeadamente da energia.

Daqui a cerca de um mês a líder do BCE admite que haverá mais substância, leia-se mais dados, para tomar uma decisão, mas já foi deixando o aviso: preparem-se!

Ontem, os analistas consultados pelo BCE reviram em alta as previsões de inflação e esperam agora que a taxa atinja 3% em 2022, contra 1,9% no inquérito anterior realizado no quarto trimestre. Os mesmos reviram em alta as previsões de inflação até 2026 - final da legislatura em Portugal - e também de inflação de base, que exclui a energia, a alimentação, o álcool e o tabaco. Por outro lado, encolheram as previsões de crescimento para este ano, mas em alta para 2023.

Nos Estados Unidos, a situação é ainda pior e a taxa de inflação já tocou já os 7%, superando o pico atingido há 40 anos. A alta de preços, sobretudo dos automóveis e energia, a escassez de semicondutores e matérias-primas continuam a sufocar as economias mundiais.

São muitos os desafios externos e internos que vão marcar os dias do novo governo de António Costa (2022-2026). Vai ser preciso pulso firme, contas certas e um Plano de Recuperação e Resiliência bem aplicado e com efeito multiplicador para fazer frente a alguns indicadores macroeconómicos.

Jornalista