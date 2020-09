Inflação ou Deflação? Decisão de vida ou morte para muitas empresas

Os prognósticos para o crescimento da economia nacional apontam para uma continuação da diminuição do PIB. O FocusEconomics prevê uma quebra de 10,3% no terceiro trimestre e de 8,5% no último trimestre de 2020. O Governo prepara-se para pôr em funcionamento os mecanismos de atribuição de financiamentos e subsídios europeus.

Mas para o decisor económico paira ainda no ar uma grande incerteza que, antes de clarificada, tem o poder de adiar muitos investimentos. A questão resume-se a duas palavras: inflação ou deflação.

A deflação parece instalar-se na zona Euro. A Espanha já está em deflação e assim continuará nos dois últimos trimestres do ano. Portugal também já registou uma inflação negativa no segundo trimestre e as previsões do FocusEconomics apontam para que esta situação persista. No conjunto da Eurozona a inflação aproxima-se de zero a poucos passos da deflação.

A atual política monetária da zona Euro que aponta para uma inflação ligeiramente abaixo dos 2% está no limite e será muito provavelmente alterada no futuro próximo. As eleições americanas serão importantes também para clarificar este tema nos Estados Unidos.

Uma corrente sustenta que a atual baixa inflação se está a transformar em deflação, situação que tem de ser revertida mesmo fazendo subir a inflação acima dos limites tradicionais. A corrente contrária defende que uma deflação, desde que moderada, é não só inofensiva como é benéfica para todos.

Os malefícios da deflação são bem conhecidos desde a Grande Depressão. Os preços baixam e com eles os salários e as receitas das empresas. Os preços mais baixos obrigam as empresas a reduzir custos, nomeadamente salariais. Com menos dinheiro as pessoas gastam menos obrigando as empresas a baixar novamente os preços. Neste cenário ninguém investe, já que amanhã será possível comprar as mesmas máquinas e instalações por preço mais baixo e contratar pessoal por menores salários. O investidor racional adia a sua decisão. Com os preços em queda e as receitas a diminuir as empresas não conseguem fazer face aos juros da divida bancária e o crédito malparado cresce.

Uma espiral negativa que gera desemprego e falências em catadupa levando à baixa generalizada de rendimento em toda a sociedade desde os operários aos capitalistas. Na verdade mais nos operários do que nos capitalistas, apesar das célebres as imagens dos suicídios de industriais e financeiros arruinados na Grande Depressão.

Por seu lado os cada vez mais numerosos defensores da deflação moderada e controlada, se bem que concordando que a deflação descontrolada é má para a economia, argumentam que a deflação moderada pode induzir aumentos de produtividade sem que os salários e lucros sejam afetados. Nessa situação ela torna-se um estímulo à inovação e promove a eliminação das empresas com baixa produtividade incapazes de reduzir os preços sem diminuir salários. Mantendo-se os salários a descida dos preços significa mesmo um aumento de poder de compra para os trabalhadores e uma procura acrescida para as empresas.

A chave desta deflação benigna é a de conseguir baixar os custos através da inovação e da ciência e não do corte de emprego ou de salários nem mesmo da redução do preço das matérias-primas. Uma quadratura do círculo difícil de atingir, nomeadamente em economias relativamente arcaicas como a portuguesa em que o ajuste no preço de venda dos produtos é sempre refletida nos salários.

Se a zona Euro decidir pela deflação moderada Portugal enfrentará um período de recessão prolongada, de empobrecimento e de grande emigração. Nessa circunstância melhor será repensar a nossa presença nesta moeda que nos tem trazido tantas dificuldades e tão poucas ou nenhumas vantagens.

* Jorge Fonseca de Almeida, economista, MBA