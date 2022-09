Inflação? Uma solução francesa e a solução portuguesa

Os empresários mais esclarecidos estão a seguir uma estratégia muito diferente da tradicional dos patrões portugueses. Vejamos.

Face à inflação vários empresários franceses, como Laurent de la Clergerie dono de uma empresa de novas tecnologias com mais de 1.000 trabalhadores, optaram por subir os salários em linha com a inflação, repondo o poder de compra dos seus empregados e, em simultâneo, reduzir o tempo de trabalho, fixando-o em 32 horas semanais. Isto é uma semana de 4 dias!

A solução dos patrões portugueses, dependentes dos fundos públicos nacionais e europeus, é muito diferente: uma recusa sistemática de atualizar os salários. Mesmo em face da falta de trabalhadores não querem a lei da oferta e da procura, que tanto dizem amar, a funcionar no sentido do aumento dos salários, antes exigem que o Estado os apoie trazendo imigrantes de outros países. Naturalmente que poucos são os imigrantes que querem vir para Portugal ganhar tais salários de miséria, quando existem oportunidades um pouco por toda a Europa.

Este congelamento dos salários em Portugal está a fazer aumentar a emigração para outros países. A redução de cerca de 10% do poder de compra dos salários aumenta o fosso entre os salários nacionais e os salários no resto da União Europeia (com exceção da Bulgária).

Promove-se assim uma seleção negativa: os melhores, os mais dinâmicos, os mais ambiciosos profissionalmente, emigram, ficam no nosso país os mais velhos, já não talhados para aventuras, os mais acomodados e os que estão presos a compromissos pessoais. Não será assim, com esta seleção negativa que a economia dará o salto de produtividade que é necessário.

Promove-se também a competição pelos baixos salários, i.e. através do emprego desqualificado, algo que não funciona nas economias modernas, em que a competitividade se obtém pelo uso intensivo de tecnologias e da qualificação dos recursos humanos.

Para salvar empresas zombies, que nada têm a oferecer à sociedade, mas que sobrevivem graças aos salários muito baixos que pagam, condena-se toda uma economia à estagnação e todo um segmento populacional à pobreza sistémica.

Veja-se o caso paradigmático do transporte ferroviário de alta velocidade. Quando entrar em funcionamento o nosso primeiro pequeno troço de alta velocidade farão 40 anos que a Espanha inaugurou a sua primeira linha! Um atraso de quarenta anos em relação ao país vizinho. Hoje uma viagem de Lisboa a Madrid de comboio leva mais de 11 horas a fazer, sensivelmente o mesmo que de Madrid a Paris. No entanto a distância entre Lisboa e Madrid é de cerca de 600 Km e a de Madrid a Paris mais de 1200km. É impressionante o nosso atraso neste domínio. Se pensarmos em transporte de mercadorias a diferença é ainda mais significativa.

Trata-se, pois, de um setor que usa de tecnologias obsoletas e paga baixos salários e que, inevitavelmente, tem uma produtividade inadequada, cifrada em metade da espanhola. Os salários baixos não concedem qualquer vantagem competitiva, pelo contrário o atraso tecnológico garante uma desvantagem cada vez maior.

Como sair desta situação de incentivo ao atraso tecnológico, de proteção às empresas zombies, de estímulo à emigração dos nossos melhores trabalhadores?

A solução passa por dois vetores: o investimento e o aumento de salários. A capacidade de investimento está assegurada pelos fundos públicos europeus. Uma "bazuca" da dimensão dos atuais fundos públicos europeus postos à disposição dos patrões permitiria, se bem aplicada, dar o salto tecnológico que o país precisa. Mas sem pessoas motivadas e comprometidas nada se pode fazer. Muito menos com pessoas ausentes do nosso país.

É imperativa outra política salarial e enterrar de vez as empresas zombies que há muito não servem a nossa economia.