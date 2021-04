Inteligência Artificial ao serviço da pesquisa de informação científico-tecnológica

Reduzir e gerir a incerteza é o desafio de hoje! Vivemos em tempos de grande indecisão política, económica, social, ambiental e tecnológica.

Evidentemente, este clima prevalece também na economia mundial: guerras comerciais, ameaça do fim da globalização, estados mais protecionistas, uma nova era industrial provocada pela robótica e pela IA, metamorfose nos blocos comerciais, entre outros. A tudo isto devemos acrescentar o desafio tecnológico que está a conduzir o mundo à quarta revolução industrial, também chamada Revolução 4.0. Para não mencionar a crise económica sanitária e social em que estamos mergulhados.

Mas, ao longo da história temos sido capazes de compreender que o futuro não é previsto nem inventado. É construído. Torna-se imperativo compreender as forças motrizes da economia, das empresas, identificando acontecimentos transformadores e a forma como podem ser utilizados para gerir a incerteza e nos posicionarmos em tempos de mudança. Também podemos agir para influenciar, criando o cenário mais desejável como produto das melhores decisões e não das melhores previsões.

A Inteligência Artificial veio para nos ajudar nesta gestão da incerteza. Se nos concentrarmos nos avanços da ciência e da tecnologia, é essencial selecionar a quantidade de informação que é gerada a cada minuto e adaptá-la às necessidades reais de uma empresa. É aqui que entra o Idectory, uma solução de vigilância tecnológica baseada num algoritmo de inteligência artificial (IA), desenvolvido pela Everis em colaboração com a ClarkeModet. O objetivo é facilitar a pesquisa de informação científico-tecnológica e adaptá-la às suas necessidades específicas, fornecendo resultados imediatos e personalizados. Neste sentido, a Idectory ajuda os utilizadores a localizar informações chave sobre tecnologias do seu interesse e a sua evolução ao longo do tempo.

Ao mesmo tempo, instrumentos como o Planeamento e Planeamento Estratégico são essenciais, mas são limitados e insuficientes. O primeiro baseia-se no curto prazo e em indicadores do orçamento operacional, tais como vendas (clientes), compras, custos, finanças, fluxo. O Planeamento Estratégico liga a operação a estratégias, identificando a médio prazo questões como clientes e indicadores de mercado, ambiente, concorrência e gestão, mas ainda hoje é insuficiente.

No ambiente em mudança em que nos movemos, é necessário não só planear, mas também fazer previsões. Esta é uma das bases da Perspetiva aplicada ao planeamento estratégico, que associa estratégias com previsões e na qual estudamos elementos como a cadeia de valor e o seu ecossistema, comportamentos sociais, regulamentos, tendências de mercados emergentes, o desenvolvimento da ciência e tecnologia ou eventos com futuro, wild cards, em baixa probabilidade de ocorrência, mas alto impacto. Desta forma, alcançamos uma visão muito mais ampla.

Nos últimos 30 anos, as organizações mais avançadas têm utilizado diferentes metodologias de Previsão, tais como Cenários Futuros, questionários Delphi, tecnologias críticas e algumas ferramentas de recolha de dados. Atualmente, a Inteligência Artificial, vai um ​​​​​​​passo mais além e ajuda-nos a compreender melhor o ambiente à nossa volta para tomarmos as decisões certas e nos tornarmos arquitetos do nosso próprio futuro.

Diretora-Geral da Clarke Modet Portugal