Inteligência Artificial Implacável

Já começaram a ter medo que o ChatGPT vos tire o emprego? Há apenas cinco meses, esta pergunta seria entendida por aproximadamente zero pessoas. Agora, é uma discussão permanente. A melhoria exponencial do modelo de Inteligência Artificial, até mesmo em comparação com a versão inicial que foi aberta no final de 2022, justifica a preocupação.

Há já milhares de livros escritos pelo ChatGPT. Há trabalhos escolares, campanhas de marketing, código e até artigos noticiosos. Mesmo as gafes cometidas pelo modelo desenvolvido pela OpenAI são, desconfiamos, temporárias. A evolução está a ser tão rápida e tão exponencial que no momento em que começamos a discutir os receios com a tecnologia eles já se concretizaram.

É impossível ter uma discussão abrangente, envolvendo reguladores e sociedade civil, capaz de acompanhar a velocidade com que a tecnologia se desenvolve. Andávamos há anos a temer isto e agora que o vemos a acontecer só conseguimos esbracejar o suficiente para assinalar o desconforto do afundamento.

É neste contexto que se entende o apelo assinado por uma série de notáveis, incluindo o mercurial Elon Musk e o co-fundador da Apple Steve Wozniak, para que se imponha uma moratória no desenvolvimento de Inteligência Artificial. Os alertas de que a IA pode significar uma ameaça existencial para a Humanidade não são novos. Mas se antes pareciam exagerados, agora parecem insuficientes.

Além do alerta desta coligação de visionários, o Center for Artificial Intelligence and Digital Policy prepara-se para entregar uma queixa junto do regulador Federal Trade Commission (FTC) para suspender o lançamento comercial futuro de ferramentas como o ChatGPT e obrigar a medidas que "assegurem o estabelecimento das salvaguardas necessárias para proteger os consumidores, negócios e mercado comercial."

Esta é uma questão que surgiu de imediato assim que o ChatGPT foi lançado e se percebeu que estava a anos-luz de tudo o que o antecedeu, mas sem as protecções mínimas para evitar que se transforme num gigantesco problema. Gry Hasselbalch, académica e fundadora da DataEthics.eu, disse isso mesmo em entrevista ao DN/Dinheiro Vivo, ponderando que esta autêntica experiência social não teria sido lançada assim na Europa.

Vale a pena frisar que a tecnologia não tem valores intrínsecos. Não é boa nem má em si própria. No entanto, o seu potencial para ser usada de formas desastrosas e perigosas para a Humanidade não pode ser ignorado. É por isso que modelos avançados de IA não devem ser atirados para cima dos utilizadores sem salvaguardas nem transparência sobre as fontes. São demasiado poderosos para ignorarmos o risco.

São também inevitavelmente devastadores para certas profissões, de uma forma muito mais abrangente que anteriores saltos tecnológicos. As profissões que agora estão sob assalto são aquelas em que muitos apostaram para escapar à obsolescência derivada da automatização. O futuro ia ser dos criativos, dos programadores, do talento insubstituível pelas máquinas - até que se tornou claro que nem a imaginação está agora fora do alcance delas.

A própria OpenAI divulgou uma pesquisa que aponta para isso. O estudo feito em parceria com a Universidade da Pensilvânia concluiu que o mais recente modelo, GPT-4, tem impacto potencial em cerca de 80% da força laboral nos Estados Unidos. O-i-t-e-n-t-a. O impacto torna-se progressivamente maior quanto mais bem pagos são os empregos. Quem trabalha nas "indústrias de processamento da informação" terá mais razões para temer. Leia-se, segundo o estudo: profissionais de TI, matemáticos, analistas financeiros, contabilistas, escritores, relações públicas, intérpretes, tradutores, poetas e letristas.

Apesar de tudo, não é parar o desenvolvimento de IA que vai resolver alguma coisa. A solução não é suspender este progresso, até porque a potência que está à espreita do domínio mundial, a China, certamente não o fará. O caminho passará por estabelecer as tais salvaguardas e enquadrar de forma decisiva os limites do que se pode fazer. Ter calma com os lançamentos de produtos inacabados. Não queremos um faroeste digital como aquele que se permitiu nas redes sociais, com o resultado que conhecemos. A solução é garantir que este progresso contribui para a melhoria da Humanidade, não para o seu declínio.

Há quem tenha comparado a IA às armas nucleares e aos acordos de não-proliferação que foram assinados. Não é uma comparação exagerada. Também aqui podemos chegar a um ponto de contenção, tendo na mira a destruição mútua assegurada.