Inteligência Artificial nos negócios: vale a pena apostar?

A adoção de tecnologias avançadas é cada vez mais uma realidade na economia portuguesa, sendo que a Inteligência Artificial é um termo que está na ordem do dia. Nos últimos anos, esta tecnologia tem tido um impacto profundo nos mais diversos setores de atividade, nomeadamente no desenvolvimento de sistemas inteligentes para aumentar a produtividade, eficiência operacional e rentabilidade das empresas.

Em termos gerais, a Inteligência Artificial (IA) é um campo de estudo que visa dotar os computadores de mecanismos que consigam reproduzir a inteligência humana para resolver problemas. Tem como principal objetivo criar algoritmos que capacitem as máquinas para mimetizar o comportamento humano na forma como aprendem, reconhecem padrões, raciocinam e inferem novo conhecimento a partir do conhecimento adquirido. Hoje em dia, as tecnologias de Inteligência Artificial são uma presença constante na nossa sociedade. Podemos vê-las diretamente nas televisões, telemóveis, assistentes virtuais (da Google, Apple, Amazon) e carros autónomos.

Nos últimos meses, muito se tem falado em IA graças ao lançamento do ChatGTP, um programa de IA generativa que veio democratizar o uso desta tecnologia a nível mundial. Segundo um estudo da Gartner, que teve como amostra mais de 2500 entrevistados, entre março e abril de 2023, atualmente, 45% dos líderes referem que a publicidade do ChatGPT os levou a aumentar os investimentos em Inteligência Artificial. Inclusive, 70% dos gestores disseram que a sua organização está a investigar e explorar a IA generativa, enquanto 19% estão em modo piloto ou de produção.

Todo este investimento em IA a nível mundial leva-nos a questionar se esta tecnologia pode ser realmente benéfica para as empresas e se todos os setores de atividade devem acompanhar esta tendência.

O impacto das tecnologias de IA nas organizações

O impacto das tecnologias de Inteligência Artificial no crescimento das empresas é uma realidade que se faz sentir em várias vertentes dos negócios, nomeadamente a nível da produtividade laboral. De acordo com um estudo da Accenture, estas tecnologias aumentam a produtividade até 40% e permitem aos trabalhadores utilizar o seu tempo de forma mais eficiente. E porquê? Porque as ferramentas de IA podem ser aplicadas em tarefas repetitivas, libertando os trabalhadores para temas de maior valor acrescentado para o negócio. As empresas podem colocar estas tecnologias a analisar e a extrair conhecimento de um elevado volume de dados, 24 sobre 24 horas, de forma rigorosa e automática. Simultaneamente, estes sistemas são capazes de reconhecer padrões e tendências que, de outra forma, seriam muito difíceis de identificar.

Da mesma forma, o uso de tecnologias de Inteligência Artificial permite otimizar os processos produtivos de modo dinâmico, adaptando a melhor estratégia a cada instante, através de previsões em tempo real. Possibilita, ainda, uma redução de custos e de prazos de entrega, aumenta a eficiência e reduz o consumo de matérias-primas.

Por fim, toda esta recolha e tratamento de dados com o apoio da IA reflete-se numa tomada de decisões mais ponderada e assertiva, em que as decisões são suportadas em dados rigorosos, para que as empresas mantenham o seu fator de diferenciação e nível de competitividade no mercado.

IA nas empresas: vale a pena apostar?

A adoção de tecnologias de IA nas empresas já não é uma questão de "se", mas sim, de "quando" devo implementar. Contudo, ainda existe uma enorme margem de crescimento em termos de maturidade de IA nas empresas em todos os setores e, certamente, que as empresas que aproveitarem esta oportunidade vão obter melhores resultados no futuro.

De acordo com um estudo da Gartner, as empresas com maior maturidade em tecnologias de IA têm maior probabilidade de conseguir foca-se além das métricas financeiras. Conseguem, por exemplo, atingir uma posição mais competitiva em relação às empresas com menor maturidade nesta área, no que diz respeito ao cálculo de métricas de ESG [Environmental (Ambiente), Social e Governance (Governança Corporativa)], na medida em que dispõem de ferramentas para medir as emissões de CO2 e tomar medidas para a sua redução, e consumir recursos naturais de forma mais consciente. Segundo o mesmo estudo, também é mais provável que desenvolvam relações mais fortes com os seus clientes, criando maior confiança e aumentando a qualidade e a segurança da sua oferta de produtos ou serviços.

As empresas que usam IA para gerar novas métricas ou redefinir as existentes usufruem de uma série de benefícios, inclusive, segundo pesquisas recentes, conseguem obter benefícios financeiros substanciais ao investirem em IA. Contudo, devemos ter em conta a democratização da IA generativa, que está a levar a que este tipo de tecnologia seja implementado e desenvolvido tão rapidamente que se torna necessária uma supervisão estratégica para garantir o uso responsável da mesma e a mitigação de riscos para a sociedade.

Na área da Contabilidade, por exemplo, a automação de processos através de automatismos de integração de documentos, registo de movimentos, reconciliação e apuramentos, além de garantir o rigor da informação, permite libertar o contabilista destas funções básicas para que possa focar-se em operações de maior valor acrescentado. Por outro lado, os mecanismos inteligentes alertam sobre incoerências e disponibilizam insights para que os gestores possam gerir o negócio com os olhos postos no futuro.

Em suma, com uma estrutura segura, as organizações podem implementar tecnologias de IA e tirar partido da tecnologia, que contribui para a eficiência e agilidade dos processos, de forma a alcançarem o máximo potencial dos seus negócios e manterem-se competitivas no contexto atual de rápida evolução empresarial em que vivemos.

Felicidade Ferreira, diretora da Unidade de Negócio Small & Midmarket da SMB & CPA Portugal & Cabo Verde na Cegid