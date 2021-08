Inteligência humana e máquinas que aprendem para era de sincronicidade e convergência

Não dependerá o futuro da inteligência nas organizações e na sociedade, mais do que da inteligência artificial (IA), da forma como esta suportará a inteligência humana? Refiro-me a humanos mais "inteligentes", mais conscientes, mais intervenientes na sociedade, que adotam novos mindsets.

Alguns meses após o início da pandemia, um estudo publicado na revista Sloan Management Review do MIT. "Modern Business Models Will Drive the Post-Pandemic World", apontou para uma maior resiliência das empresas centradas no digital. Estas empresas tiveram uma recuperação mais rápida que empresas com modelos de negócio tradicionais, por se suportarem em modelos de negócio e serviços mais inteligentes, que combinam três fatores: o acesso a dados cada vez mais em tempo real, IA que produz insights sobre a realidade, e plataformas digitais que agregam clientes e parceiros de forma contínua.

Mas o que são esses serviços inteligentes? Vamos ter entregas de logística com cães robots que vêm a nossa casa? Vamos interagir com humanos digitais, com uma capacidade sobre-humana para resolverem as nossas necessidades de saúde, educação e finanças? Provavelmente! Mas sendo certo que são serviços que criam valor, vamos necessitar que esses serviços inteligentes suportem, cada vez mais, novos padrões de consumo e comportamentos. Isto é, que nos providenciem uma maior capacidade de decisão, informada e consciente e alterem o nosso mindset.

Um exemplo simples é uma plataforma como o Waze, que além de prestar um serviço com valor (guia-nos nos trajetos mais rápidos, evitando perigos, poupando combustível), coloca-nos simultaneamente no centro do serviço, quando nos estimula a fornecer informação com base na nossa experiência (um obstáculo na estrada, um acidente). Portanto, quanto mais ativos forem os utilizadores maior valor o serviço tem para a comunidade. O meu argumento é que serviços com mais inteligência devem suportar também mais responsabilidade individual e coletiva! Passamos a ser todos intervenientes ativos na construção de uma sociedade mais sustentável.

Neste período pós crise pandémica, como expõe o recente estudo "European Tech Trends" da IE University, parece estar a aumentar a sensibilidade tecnológica da população europeia, ao mesmo tempo que a preocupação social também aumenta, o que é um bom sinal e uma oportunidade nesse sentido: 72% gostaria de votar através do telemóvel e um terço preferia ter IA a decidir sobre os seus pagamentos da segurança social ou a aprovar os seus vistos; ao mesmo tempo, 61% dispõe-se a pagar mais impostos para suportar o aumento dos salários de trabalhadores essenciais e 65% apoia a criação de um imposto tecnológico.

Para tal, necessitamos de promover novos paradigmas, que chamaria de "sincronicidade e convergência" (que devem transcender o caminho para a chamada singularidade). Sincronicidade porque a IA deverá capacitar a inteligência natural, expandi-la e, no final, promover o aparecimento de novas funções humanas na sociedade. Convergência porque, através da IA e das tecnologias digitais, a otimização de serviços centrados no indivíduo deve convergir com a otimização e sustentabilidade dos ecossistemas.

O campo de aplicações é inesgotável. Uma plataforma de gestão do lixo urbano pode seguir o exemplo do Waze, dando-nos a conhecer as rotas para escolhermos quando e onde depositar o nosso lixo, além de nos permitir informar o que observamos nos locais de recolha, para otimização de serviço. Nos transportes públicos, as plataformas no futuro, além de nos informarem em tempo real sobre as melhores opções de conveniência, também nos podem incentivar uma escolha mais ecológica (por exemplo com menores emissões de carbono). Na saúde, os wearables conjugados com capacidade de comunicação em tempo real e computação, estão a tornar a telessaúde mais eficaz e a estimular uma nova cultura de saúde e bem-estar. E as terapêuticas digitais são já a quinta-essência de como a tecnologia pode estimular a alteração de comportamentos (aqui a tecnologia é o medicamento, em situações como doenças crónicas, saúde mental, ou adição).

Se promovemos mais inteligência organizacional devemos pensar em como promover mais inteligência e consciência individual. E se promovemos serviços mais inteligentes devemos pensar em como promover simultaneamente humanos mais inteligentes e responsáveis. Este deve ser o mote, desde logo, de quem tem um papel na indústria do digital: promover comportamentos humanos de maior alcance, responsáveis e impactantes, a partir da tecnologia. Este é o tempo para um novo propósito no centro da transição digital. Um propósito centrado no comportamento e nas novas funções humanas, numa era que reivindica sincronicidade e convergência para rumarmos a uma sociedade mais sustentável.

Miguel Leocádio, Diretor Executivo, Digital Consulting AXIANS Portugal