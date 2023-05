Investimento público deve ser prioridade orçamental

O prémio para o episódio mais bizarro da semana vai para o homem mais bizarro da política, Boris Johnson, mas desta vez com uma mensagem relevante perdida no meio do folclore mediático. Para quem não viu, o momento aconteceu na conferência anual da Confederação Britânica da Indústria, a mais importante reunião dos empresários ingleses, onde Johnson decidiu surpreender tudo e todos com um longuíssimo elogio à Porquinha Peppa. O público fez um sorriso amarelo, os media abocanharam-se à falta de bom senso e a lição, que era boa - o preconceito com que olhamos alguns negócios e setores é tóxico e ignorante -, perdeu-se pelo caminho.

É inevitável fazer o paralelo com a forma como a política e o tecido industrial portuguêsmosa economia digital, o novo eldorado que tantas vezes não significa absolutamente nada.

Apesar da repulsa provocada pelo discurso de Boris - um magnífico orador, embora desta vez baralhado com os papéis do discurso -, 90% das empresas que integram a poderosa confederação de negócios britânica (e são 190 mil...) não vale nem perto os tais 7 mil milhões a que estão avaliados a simpática Peppa, George e família. Mas quando se fala e elogia esta personagem, o consenso é de que só pode ser piada de mau gosto ou disparate - até mesmo para os ingleses, que inventaram o humor refinado.

Eu penso exatamente o contrário. Mau gosto -estupidez - é perder de vista o essencial: a capacidade para reconhecer o que funciona, o que é realmente novo e o que mobiliza as pessoas a criar riqueza, mesmo que não seja o laçarote da economia digital. Portugal não tem o Silicon Valley, tem o Oeiras Valley, a suprema pimpineira digital que reflete um país que desvaloriza o turismo, a nossa magnífica Porquinha Peppa.



Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários