Ir à bola para controlar o que se passa nas rulotes

Vinte dias depois das eleições legislativas, Portugal continua congelado pela falta de decisão - em parte impossibilitadas de avançar enquanto não houver novo Parlamento e novo governo, em parte atrasadas voluntariamente pelo líder de um executivo cuja composição (e ideologia) já não corresponde ao que determinou o voto dos portugueses e ao que exige a nova fase em que se espera que o país entre rapidamente, de recuperação pós-pandemia. E assim se manterá quase até ao verão, adiando estratégias, decisões políticas e passos para rentabilizar os fundos europeus, fruto de uma trapalhada eleitoral que resultou na necessidade de repetir parte das eleições legislativas.

Não há dúvidas quanto à necessidade de apostar no que pode empurrar Portugal para o crescimento nem faltam certezas quanto à forma de o fazer e aos atores que têm de assumir papel principal neste desígnio. Investimento, desburocratização, reformas rápidas, urgentes e eficazes - incluindo simplificação fiscal, justiça eficiente, etc. - são os únicos caminhos que abrem portas à recuperação da economia. E nele são fundamentais empresas saudáveis, com capacidade de agir e crescer, de inovar e exportar, de contratar e pagar melhor àqueles a quem dão emprego, garantindo estes um nível de produtividade capaz de ajudar a levar o país por diante, tornando-o competitivo à escala europeia, acumulando mais riqueza e desenvolvimento.

Portugal não pode esperar. E tem de focar a discussão nos temas verdadeiramente transformadores, com espírito construtivo e capacidade de pulverizar obstáculos que nos impedem de ambicionar um futuro irlandês.

E no entanto, o que é que tem centrado a discussão pública? A incredulidade sobre um processo eleitoral falhado em 2019 e que ninguém se preocupou em corrigir? Os efeitos dessa inatividade num país cada vez mais atrasado, mais envelhecido e mais pobre? A falta de respeito para com os portugueses que procuraram melhores oportunidades fora mas que mantêm a ligação e a preocupação em contribuir para o que será o futuro do seu país?

Nada disto. Questões mais altas se levantam. Como a presença de um deputado do terceiro partido mais votado em Portugal na cadeira de vice-presidente da Assembleia da República. Ou a necessidade de continuar a ignorar - "não normalizar" é a expressão consensual - um partido que nas duas últimas eleições colheu os votos de perto de meio milhão de portugueses e se tornou na terceira força na Assembleia. Tivéssemos metade do empenho em debater, escrutinar e responsabilizar quem tem o nosso futuro nas mãos, e Portugal estaria seguramente condenado ao sucesso e ao crescimento.

Enquanto continuarmos a ir à bola para controlar o que se passa nas rulotes, vamos perder de goleada para todos os outros países.