IRS no OE2023: entre o "alívio" do impacto da inflação e o eclodir do regime fiscal dos criptoativos

Num quadro macroeconómico marcado por uma inflação, dita temporária mas realisticamente sem fim à vista, a proposta do Orçamento do Estado para 2023 foca-se essencialmente em medidas fiscais tendentes ao alívio do impacto dessa inflação no poder de compra das famílias mas sem a sua reposição total, conforme se tem escrito nos últimos dias.

Não prevendo a proposta alterações estruturantes ao nível da tributação das pessoas singulares, destaca-se, contudo, a introdução de um regime fiscal para os criptoativos que promete dar que falar.

O regime agora proposto, prevê, em linhas gerais, a tributação em duas dimensões.

Por um lado, as atividades relacionadas com a emissão de criptoativos (incluindo a mineração e a validação das transações na blockchain) que passam a ser enquadradas como um rendimento profissional ou empresarial da Categoria B, com tributação às taxas marginais ao abrigo do regime simplificado (com possível aplicação de um coeficiente de 0,15) ou da contabilidade organizada.

Por outro, a transmissão onerosa dos criptoativos que não constituam valores mobiliários, que passa a originar um incremento patrimonial (mais-valia) isento no caso de os criptoativos serem detidos por um período igual ou superior a 365 dias, ou sujeito a IRS à taxa de 28% (com opção pelo englobamento) nos restantes casos (concorrendo o ganho ou a perda apurada para o saldo das mais ou menos-valias do ano). Pretende-se, portanto, tributar transações com caráter especulativo.

De referir que, sendo gratuita, a transmissão (inter vivos ou mortis causa) destes ativos segue o regime geral aplicável às demais transmissões gratuitas (i.e., isenção de Imposto do Selo nas transmissões entre cônjuges ou unidos de facto, descendentes e ascendentes e tributação à taxa de 10% nas restantes situações).

Este novo regime surge numa clara inspiração vinda do regime alemão e em antecipação da aprovação do regulamento europeu "MiCA" (quadro regulamentar para os mercados de criptoativos) com aprovação pelo Parlamento Europeu precisamente no dia da apresentação desta proposta do OE 2023 (dia 10 de Outubro de 2022).

Ora, se numa primeira abordagem, estas regras podem parecer simples e, em certo modo, familiares (até porque, no tocante à transmissão onerosa, nos transportam para o regime das mais-valias mobiliárias que vigorou até meados de 2010), anteveem-se desde já inúmeras dúvidas de aplicação prática e coerência tributária, senão vejamos:

- ​​​​​​​num regime tributário em que os ganhos cambiais sempre ficaram fora da alçada do IRS, fará sentido tributar os ganhos na transmissão de moeda eletrónica?

- de igual forma, estando as transações sobre obras de arte excluídas do elenco de factos geradores de incrementos patrimoniais, fará sentido, atendendo à abrangência da definição fiscal de criptoativos, tributar os ganhos na transmissão de NFT (tokens materialmente infungíveis)?

- fará sentido a existência de dois regimes fiscais distintos consoante os criptoativos constituam, ou não, valores mobiliários?

Os próximos tempos nos dirão em que ponto ficará este regime fiscal no contexto da tributação internacional e das opções que certamente virão a ser tomadas nos diversos países da União Europeia (e não só) e que outras questões práticas nascerão no contexto da sua aplicação prática.

Sandra Aguiar, Associate Partner de Tax da KPMG Portugal