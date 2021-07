ISQ rumo à neutralidade carbónica

O grupo ISQ enquanto líder em tecnologia e Inovação está comprometido e preparado para apoiar a indústria rumo à neutralidade carbónica. Neste sentido tem vindo a fazer uma forte aposta no desenvolvimento de soluções em diferentes áreas da Sustentabilidade Industrial nomeadamente em estratégias de Baixo Carbono e Eficiência de Recursos.

A Eficiência de Recursos, tem sido uma grande aposta do ISQ nos últimos anos, nomeadamente a Economia Circular e Simbiose Industrial - quando aplicada à Indústria. Nesta área o ISQ, através de projetos nacionais e europeus como o Maestri, Scaler, Produtech SIF, tem vindo a desenvolver várias ferramentas e metodologias que permitem avaliar a maturidade, o potencial e a implementação da Simbiose Industrial nas indústrias. Recentemente, no contexto do projeto "Produtech Sustentável e Circular", O ISQ está também focado em ferramentas para a identificação, seleção e implementação de novos modelos circulares na indústria. Também no âmbito da Eficiência de Recursos, uma das recentes apostas é a Bioeconomia, que visa igualmente impulsionar a economia circular através dos princípios - reduzir, reutilizar e reciclar, com a produção, utilização e conservação de recursos biológicos visando uma economia sustentável. Com vista a potenciar novas competências e soluções para o mercado nesta área, o ISQ integrou, o recente aprovado, projeto europeu SEA2LAND que tem como objetivo fornecer soluções para superar os desafios relacionados à produção de alimentos, mudanças climáticas e reutilização de resíduos. O projeto SEA2LAND responde a esses desafios, melhorando e adaptando tecnologias de recuperação de nutrientes para a produção de fertilizantes de base biológica a partir de subprodutos do processamento de peixes e da aquicultura. Promovendo, assim, a produção de fertilizantes a grande escala na União Europeia, a partir de matérias-primas próprias, tendo por base o modelo de economia circular, transformando os subprodutos em nutrientes para as culturas. Neste projeto, O ISQ contribuirá de forma ativa na "Avaliação regulamentar", na "Conformidade com a legislação" dada a vasta experiência e nomeadamente no trabalho de consultoria que presta a nível nacional e internacional. Também contribuirá na "Avaliação de Sustentabilidade", e na "Avaliação de Impacto Ambiental" face à grande experiência e liderança dessas tarefas em vários projetos anteriores. Também, como forma de melhorar as suas competências, participa nas atividades de "Avaliação de Ciclo de vida numa perspetiva Social" e liderará o "Desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão", bem como "Modelos de negócios, exploração e replicabilidade".

Na área do Baixo Carbono, as soluções estão maioritariamente relacionadas com a eficiência energética, quer de indústria quer de edifícios, esta última com particular foco na eficiência da energia térmica.

Nos edifícios, no seguimento dos projetos europeus Moebius e ClimAct, O ISQ coordena atualmente o Projeto Surefit, no qual reforça as suas competências na área de reabilitação de edifícios e desenvolvimentos de novas áreas de negócio, cruciais para dar resposta a esta linha prioritária da EU. O consórcio deste projeto contempla na sua maioria PME europeias, fabricantes de tecnologias inovadoras para reabilitação de edifícios (e.g. aquecimento e arrefecimento de edifícios). Pretende-se desta forma, impulsionar e acelerar a reabilitação de edifícios na Europa, através da redução no tempo de reabilitação em 40% e garantindo uma redução nos consumos energéticos em 60%. O sucesso deste projeto, conduzirá à produção de novos produtos comerciais reforçando a competitividade da UE e o crescimento das PME. Igualmente, contribuirá para a excelência europeia no combate à pobreza energética e na melhoraria da qualidade de vida dos seus cidadãos.

Na eficiência energética da indústria, o ISQ, a par dos diversos serviços de consultadoria, de auditorias energéticas e através da participação em diferentes projetos nacionais e europeus, dispõe de um conjunto de ferramentas e metodologias para apoiar a otimização de energia térmica na indústria, quer de equipamentos (melhoria do modus operandi), quer de recuperação de calor por integração de processos (recuperação de calor entre processes/equipamentos). Transversalmente, com a participação no projeto nacional "Produtech Sustentável e Circular", o ISQ está igualmente focado nos desenvolvimentos de novos Modelos Circulares na indústria na vertente de energia (para além dos resíduos), nomeadamente através soluções de simbiose industrial de calor quer na mesma empresa, quer entre empresas e municípios.

Muriel Iten, I&D ISQ, unidade do Baixo Carbono e Eficiência de Recursos