A compra de um carro, diz-se, é o pior investimento possível. Em Portugal, adquirir uma casa, para a arrendar, ganhou fama de vir logo a seguir, tão institucionalizada está a salazarista lógica do controlo das rendas.

Nos automóveis, a nova geração parece ter apreendido as contas. Em conjunto com preocupações ecológicas, estará a levar a menos compras. No caso da habitação, acontece o mesmo: menos gente investe no arrendamento. Resultado: a pressão da procura, conjugada com a antecipação de que, mais cedo ou mais tarde, o Governo condicionará o valor das rendas, leva a que estas sejam altas à partida. O mercado tem destas coisas... Um mínimo de literacia económica evitaria que se insistisse nas mesmas políticas, esperando que dessem resultados diferentes. Não dão! Ou melhor, a longo prazo talvez deem: parece que as rendas pré 1990 ficam congeladas, em definitivo, tornando os senhorios em agentes de política social! Em coerência, o Governo deveria comprar-lhes os prédios: sempre contribuía para suprir a falta de presença pública na área da habitação social (2,2% em Portugal, comparada com 12% na União Europeia).

A tal literacia económica teria permitido compreender que o mercado, por si só, não é o mecanismo adequado para prover à oferta de habitação social (que não é só para carenciados). A sua carência é prova da inépcia, e falta de investimento, dos sucessivos governos, colmatados, em parte, pela diligência de alguns municípios (Porto e Matosinhos, por exemplo). Os mesmos que foram olimpicamente ignorados nas novas propostas para regular o alojamento local (AL). Uma manifestação de paternalismo centralista logo numa área em que a subsidiariedade tem maior razão de ser. A gestão do AL é uma questão... local. Numa mesma cidade, pode haver zonas de pressão excessiva e outras sem qualquer problema. Não é preciso ir para o interior (e este define-se como?)! Já agora, para além do AL não haverá, por exemplo, supermercados a mais? Não deram cabo de muitas mercearias? Não seria de considerar, também, a renovação da sua licença? É só uma ideia! Já agora...

Alberto Castro, economista e professor universitário