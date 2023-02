Já percebeu que o 5G não é nenhum bicho-papão?

5,4 zetabytes!

Eis o volume de informação digital gerado em todo o mundo até ao final de 2022.

Os dados são da IDC que aponta ainda uma outra certeza: a humanidade terá produzido cerca de oito vezes mais quantidade de informação, daqui a apenas cinco anos. Para muitos especialistas, os dados já não são "simplesmente" o novo petróleo... são agora ainda mais valiosos e determinantes.

Com o grande volume de dados em constante transação (muito por causa das redes sociais, incluindo, o tão famoso TikTok e de uma utilização cada vez maior de imagens e vídeos), as empresas necessitam que as suas redes estejam preparadas para o 5G.

As dúvidas em relação a esta tecnologia devem dissipar-se, o 5G não é um bicho-papão. Esta tecnologia vem trazer ao mercado uma capacidade superior em matéria de velocidade para upload e download de dados, bem como tempos de latência muito curtos, alta confiabilidade, aumento na largura de banda e a capacidade de conectar vários dispositivos simultaneamente.

Consigo o 5G trará ainda maior eficiência, agilidade, experiência e qualidade de serviço, além de maior produtividade e mais negócio. Mais e melhor negócio!

Esta é uma tecnologia que permite entregar novas experiências de utilização e abrir caminho a outras possibilidades para transformar o relacionamento com o cliente, tornando-a a interação mais imersiva, envolvente e memorável. Em suma, responder às necessidades que, inegavelmente, vão surgir e otimizar a jornada do cliente. E isto significa, mais negócio!

Mas antes de lá chegar, ainda muito está por fazer nomeadamente em matéria de reestruturação das infraestruturas tecnológicas das empresas sempre com foco numa necessária agilidade e flexibilidade das redes. Preocupação que se quer fundamental e é condição sine qua non para o sucesso.

Este "novo mundo" obriga as organizações a atualizarem as suas infraestruturas de rede para suportar a tecnologia 5G e tirar total partido em matéria de melhorias na velocidade e capacidade. A verdade é que a tecnologia 5G vai trazer (e obrigar a) avanços a toda a arquitetura de rede.

E, no final de contas, uma rede ágil permite não só ajustar a realidade a ambientes dinâmicos, mas também assegurar maior visibilidade de operações de rede, integrar gestão de equipas e negócios em geografias distintas, uma maior satisfação do cliente, maior adaptabilidade e escalabilidade e, finalmente, implementar práticas de automação.

O 5G traz estas e outras vantagens a grandes e pequenas empresas e pode mesmo vir a tornar-se a quarta revolução tecnológica, como sustentam alguns especialistas.

É impossível imaginar um mundo sem redes sociais, serviços de streaming ou até mesmo sem acesso à cloud. Para que possamos continuar a usufruir dos nossos filmes e músicas favoritas, é necessário que os Data Centers das empresas estejam sempre prontos para receber a crescente procura por armazenamento e processamento de dados.

E para que isso aconteça, as empresas precisam de investir em equipamentos compatíveis com a tecnologia 5G, como switches, roteadores e redes WI-FI de ponta. Fazer uma análise do impacto do 5G é fundamental para garantir que as infraestruturas atuais não fiquem sobrecarregadas.

Mas será esta uma evidência já amanhã? Ou no mês que vem?

Claramente não...vai levar ainda muito tempo e obrigar a alguns esforços. Mas com isto não quero dizer que o trabalho não deva começar já. Sem receios, esta agilização de infraestruturas deve começar a fazer parte das prioridades das empresas. Continuemos a trabalhar na futura agilidade e performance das redes e rumemos ao futuro de forma segura e eficiente!

Renato Loria, CTO e Co-Founder da Wedoit