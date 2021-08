Já temos vacinas. Podemos ter certificados internacionais?

A promessa era de que sentiríamos novamente o cheiro a liberdade assim que grande parte da população estivesse imunizada contra a covid-19. Os proponentes do "deixem passar" apostavam na imunidade de grupo via infecções generalizadas, os apoiantes da ciência envidaram, e bem, pela estratégia de vacinação em massa que está em curso. A imunidade de grupo já sabemos que é praticamente impossível no médio prazo e a variante Delta está a baralhar o calendário de alívio das restrições.

Mas há uma coisa que é certa e que devia estar a ser melhor instrumentalizada rumo a alguma normalidade: a probabilidade de uma pessoa totalmente vacinada ser infectada e ficar em estado grave com covid-19 é muito baixa. Mesmo muito baixa, independentemente do efeito Delta. Porque é que não estamos já com uma estratégia concertada internacionalmente para validar este passe dourado para a liberdade?

A confusão que existe em torno dos certificados e dos requisitos para obter acesso a actividades cruciais no regresso à normalidade é uma tremenda oportunidade perdida. Há restaurantes que fazem monitorização apertada, há outros que são mais lassos. Há companhias aéreas que aceitam o certificado da vacina em papel, há outras que nem querem saber e exigem o teste PCR negativo impresso. Há quem jure que é preciso um teste PCR para ir a qualquer lado, há quem se limite a comprar daqueles testes rápidos a 2 euros num hipermercado.

E no que toca à validação de vacinas tomadas fora da União Europeia, a dificuldade ainda é maior: no meu caso, nem o cartão emitido pelo Centro de Controlo de Doenças (CDC) dos Estados Unidos nem o certificado digital fornecido pelo estado da Califórnia servem para alguma coisa. O processo para pedir a transcrição do acto de vacinação para um certificado europeu é opaco. Não há instruções claras e nem sempre as informações dadas coincidem. Há claramente uma omissão e falta de coordenação entre as entidades internacionais numa altura crucial desta pandemia.

Para lá de todos os inconvenientes que a situação causa - incluindo a impossibilidade de aceder a locais de restauração sem teste para os emigrantes que vêm de fora da Europa - há implicações mais extensas na retoma da vital indústria do turismo e serviços. Uma pesquisa recente publicada pela consultora GlobalData, com sede no Reino Unido, indica que a confusão sobre os certificados de vacina está a entravar a recuperação do turismo internacional. A fragmentação das regras e falta de acordos mútuos estão a restringir uma recuperação que já podia estar a acontecer de forma mais concertada.

"Os viajantes estão confusos sobre como indicar o seu estatuto de vacinados, com regras que variam conforme o destino", explica Gus Gardner, analista de viagens e turismo da GlobalData. "Para alguns destinos, os viajantes têm de contornar vários obstáculos para provarem que estão vacinados, e se viajam para vários países o processo difere. Mesmo parecendo que as restrições foram aliviadas, a complexidade de fazer prova da vacinação continuará a ser uma barreira."

Como é que não há uma forma mais fácil e digital de obter a prova de vacinação internacional? Até mesmo nos Estados Unidos a coisa oscila entre o papel e o digital. Não há integração governamental, não há comunicação clara. Esta confusão, entre outras coisas, dá azo a que o mercado negro das falsificações possa florescer.

Dezoito meses depois do início da pandemia, parece inconcebível que a prova de vacinação seja considerada uma questão menor - quando todo o ano passado se apontou para as vacinas como o Santo Graal que nos levaria a sair disto.