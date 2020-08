Já vestiu um colete anti-bala?

Os portugueses andaram apaziguados com tantas notícias de crise, graças às férias ou pausas com sol, praia e campo. Agora, no final de agosto, muitos começam a fazer contas à vida. Há um novo ano letivo prestes a começar (seja lá como for, porque, infelizmente, pouco ou nada se sabe ainda acerca da forma como vai ser organizado pelo ministro da Educação) e há também uma crise que se instala progressivamente na economia e na sociedade portuguesa.

São muitas as famílias que já passam por grandes dificuldades financeiras e que poderiam estar em situação de pobreza ainda maior, não fossem os apoios do Estado, financiados por todos os que são contribuintes líquidos.

Tudo indica que o novo normal não vai ser risonho. Não será apenas em teletrabalho, nem com mais tempo em família para cuidar dos filhos. O novo normal vai ser feio. Sim, feio. A realidade vai fazer-nos caretas todos os dias e puxar por cada um de nós. Renovar, reorganizar, reestruturar, reinventar são verbos que passam a fazer ainda mais parte do nosso dia a dia.

No setor privado e também no setor público, os portugueses não poderão ser complacentes com a falta de produtividade, de exigência, de qualidade, de empenho e de trabalho de equipa. O que nos vai ser pedido, em termos de atitude e trabalho enquanto sociedade, vai ser tão intenso que temos de estar preparados para ter e vestir um colete anti-bala. Até haver vacina e ser recuperada a confiança de consumidores e de investidores, o colete vai ser útil para aparar muitas balas porque o pior ainda não passou.

Veja-se o estado do défice. Esta semana, ficámos a saber que o défice público de janeiro a julho explodiu quase 1800%, ou seja, atingiu os 8.332 milhões de euros, segundo indica o ministério das Finanças. Só o lay-off simplificado custou 752 milhões. A culpa não é só desta medida de apoio ao emprego, que cortou salários e horários de trabalho de quase 900 mil trabalhadores, desde finais de março até final de julho, mas é o efeito de contração da receita (-10,5%) e o crescimento da despesa (5,3%). Se dúvidas houvesse, estes quase 1800% evidenciam bem os efeitos da pandemia de covid-19 na economia e nos serviços públicos e das políticas de mitigação da crise.

João Leão, ministro das Finanças, não vai ter uma tarefa fácil, como aqui já detalhadamente escrevi. As medidas extraordinárias de política de apoio às famílias e às empresas, que foram necessárias, provocaram uma degradação adicional das contas públicas. Por exemplo, também os impactos da prorrogação das retenções na fonte (IRC e IRS) e do pagamento do IVA, a suspensão de execuções da receita e as medidas de isenção ou redução da taxa contributiva afundaram os cofres do Estado.

Do lado da despesa, acresce aos custos do lay-off a aquisição de equipamentos na saúde e outros apoios suportados pela Segurança Social. Quando numa carteira de uma família começa a sair mais dinheiro do que aquele que entra, já sabemos o que acontece. Não precisamos do cargo de governante para o perceber. O aperto vem aí e o outono-inverno pede mesmo que se vista o tal colete, mas ele só nos protege se estivermos bem conscientes dos perigos e preparados para a luta.