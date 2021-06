Jogar com o sucesso profissional: as competências de trabalho adquiridas nos videojogos

A pandemia da COVID-19 veio acentuar a tendência de mudança que já se fazia sentir no mundo do trabalho. Apesar do impacto desta crise na economia e na atividade empresarial, com a consequente destruição de emprego, existe hoje um acentuado desencontro entre as necessidades das empresas e as skills disponíveis no mercado, o que leva a que a escassez de talento se intensifique. Os empregadores, independentemente dos setores em que atuam, enfrentam por isso sérias dificuldades em encontrar as competências de que necessitam.

A urgência pela aquisição de soft skills, em particular, é cada vez mais acentuada, já que este tipo de competências humanas se revela fundamental para o desenvolvimento de uma força de trabalho ágil e resiliente, face a momentos de mudança e disrupção.

Por esse motivo, impera a seguinte questão: como encontrar soluções para inovar ao nível do recrutamento de profissionais com as competências certas e ambicionadas?

Ao contrário do que defendem alguns setores mais tradicionais, os videojogos vão muito além de puros "momentos de lazer" e podem mesmo ser uma fonte de desenvolvimento de competências muito relevantes hoje para o mercado de trabalho. Nesse sentido, o conhecimento do mundo do gaming pode gerar soluções criativas para identificar o talento mais procurado.

O gaming contribui para que o cérebro crie modelos e formatos cognitivos melhorados, dotando-o de maior capacidade de fazer previsões e de reagir a novas situações. Paralelamente, também permite desenvolver soft skills altamente cobiçadas pelas empresas, como é o caso do pensamento crítico, da criatividade, da inteligência emocional ou da capacidade de resolução de problemas. Um jogador de League of Legends, Call of Duty, FIFA ou Fortnite, por exemplo, tende a desenvolver uma maior capacidade de colaboração, comunicação e pensamento estratégico.

Contudo, até hoje, esta experiência de videojogos nunca tinha sido explorada e muito menos valorizada no contexto de trabalho - uma lacuna que agora começa a ser corrigida por empregadores com uma visão inovadora, que se estão a focar neste importante potencial de talento, já que existem a nível mundial cerca de 2,5 mil milhões de gamers.

Mas, como podem os empregadores integrar esta análise nos seus processos de recrutamento? E como podem os gamers destacar-se pela sua experiência de jogo?

Antes de mais, há que desbloquear entraves e ousar inovar. Os empregadores e os recrutadores devem olhar para o mundo dos videojogos e perceber que este pode proporcionar competências valiosas para os seus locais de trabalho. Sob a perspetiva dos candidatos, adicionarem as suas competências de gaming aos curricula pode ajudar a diferenciarem-se e superar lacunas ao nível de experiência.

A próxima geração de gamers, a cada jogo que joga, está a desenvolver as soft skills mais procuradas pelos empregadores. Este é, por isso, um universo que oferece uma oportunidade única para as empresas inovarem nos seus processos de recrutamento e se destacarem no mercado de trabalho, pela sua capacidade de adaptação às novas gerações e de captação dos colaboradores mais qualificados. Let"s start the game?