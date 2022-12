O Papa Francisco é, hoje, uma das poucas figuras inspiradoras. Mesmo os que dele discordem hão de reconhecer, na candura e simplicidade (não confundir com simplismo) das suas mensagens, desde as encíclicas às homílias, uma profunda preocupação com a justiça e solidariedade humana e entre humanos.

A sua mensagem para o próximo Dia Mundial da Paz não é exceção. Começa logo no título: "ninguém pode salvar-se sozinho" que, na ambiguidade do termo "salvar", permite que crentes e não crentes se possam reconhecer nesse lema. Francisco escolhe os tempos da covid-19 como ponto de partida, com a ambição de traçar os caminhos da paz. Das crises, diz, nunca se sai igual: ou saímos melhores ou piores. O que se aprendeu com a pandemia? A principal lição, diz o Papa, é de que todos "precisamos uns dos outros", que a fraternidade humana é o nosso maior tesouro. A crença acrítica depositada no progresso, na tecnologia e na globalização como automatismos capazes de garantir a justiça, a harmonia e a paz foi excessiva. A desigualdade, a injustiça, a pobreza e a marginalização campeiam, alimentando a conflitualidade, a violência e, até, guerras.

É preciso que todos, as pessoas, os povos, as nações voltem a colocar a palavras "juntos" no centro. E, no entanto, foi na altura em que a solidariedade parecia possível que surgiu um novo desastre, uma guerra, diferente da pandemia por resultar de decisões humanas premeditadas. Neste contexto, o que se espera de nós? Francisco, como vários filósofos, recupera a noção de "bem comum", a necessidade de pensarmos para além dos nossos interesses e de compreender que as várias dimensões (moral, social, económica e política) dos problemas estão interligadas, alimentando-se umas às outras.

Num contexto tão complexo, Francisco apela a todos os homens e mulheres de boa vontade, exprimindo-lhes a sua confiança de que "como artesãos da paz, poderão trabalhar, dia-a-dia, para fazer (de 2023) um bom ano". Os cínicos, dirão: ingenuidade. Talvez precisem de ver para crer. Por aí, pela ação, passa o desafio do Papa.

Alberto Castro, economista e professor universitário