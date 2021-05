Juntos e a uma só voz

Nos primeiros tempos desta pandemia houve, brevemente, a ideia de que estávamos mais solidários, todos juntos contra um inimigo comum. Mas das restrições de saída de ventiladores ao açambarcamento de papel higiénico e enlatados, passando pela monopolização de vacinas que pôs até aliados de sempre uns contra os outros, essa ilusão depressa se desfez. Infelizmente, porque é uma verdade comprovada que ao juntarmo-nos ganhamos força, escala, capacidade de nos fazermos ouvir.

União não significa perda de identidade ou de prioridades, não passa por anular a individualidade, mas antes por caminhar a par e passo, criar uma cadeia em que cada elo continua a valer por si, mas fortalece-se no conjunto.

Conscientes dos tempos extraordinariamente difíceis que aí vêm e do quase tudo que deles depende, os patrões - empresários, gestores, criadores de riqueza e de emprego - ultrapassaram diferenças e especificidades dos setores que representam e decidiram juntar-se numa mega confederação para fazerem juntos e com mais valor o caminho da recuperação. Além de rara, é uma iniciativa que aporta imenso valor ao país, porque sem empresas não há emprego, não há produção, não há riqueza, não há consumo, não há economia.

Pensar que um Estado omnipresente e que tem o monopólio do emprego, da riqueza e da decisão de como a distribuir pode substituir o valor que o setor privado garante é uma loucura com resultados dramáticos - como, de resto, a História recente tem demonstrado. Se dúvidas restassem, veja-se o que está a acontecer nos Estados Unidos - pouco habituados às benesses do Estado social, ao contrário do que acontece com os europeus. Os cheques distribuídos para fazer face aos efeitos da crise, dos fechos e do desemprego, essenciais num primeiro momento, estão a ter um efeito secundário inesperado: quando a economia começa a recuperar, as grandes cadeias não estão a conseguir recrutar os trabalhadores de que precisam porque os americanos preferem (e ainda podem) manter-se em casa.

Sejamos claros: o Estado social é uma vantagem que a Europa tem sobre muitas regiões do mundo. Mas prolongar situações artificiais além do seu tempo lógico de existência cria problemas - incluindo sociais, de igualdade e de justiça.

O setor privado é fundamental para o desenvolvimento económico, para a progressão social, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades onde estão inseridas. Ver as empresas a fazer caminho como uma força única nesta fase crucial para a definição do que será Portugal daqui a dez anos é algo que deve ser valorizado e aplaudido. Se conseguirem avançar juntas, se conseguirmos todos cumprir o nosso papel nessa caminhada, empenhados e comprometidos em sair disto mais fortes, venceremos esta guerra. Se não levarmos esse esforço até ao fim ou aceitarmos soluções aparentemente fáceis, vamos acabar no abismo.