Legislar para uniformizar

O mundo atual é dominado pelos constantes desenvolvimentos tecnológicos e digitais, fator essencial para o aprofundamento do fenómeno da globalização. Considerando o estado de evolução digital atual, a União Europeia não poderia ficar indiferente, tendo iniciado nos últimos anos a criação da uniformização de um mercado único digital. A Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Abril de 2019 consiste num instrumento essencial para a prossecução desse mesmo fim. O texto da Diretiva não está, naturalmente, isento de controvérsias e críticas, as quais são um denominador comum em todos os Estados-Membros.

Uma das disposições que mais criticas tem suscitado consiste, exatamente no artigo 15.º, o qual estabelece um novo direito conexo em benefício dos editores, sobre publicações de imprensa referente à utilização em linha dessas publicações pelos prestadores de serviço da sociedade de informação. O legislador europeu sentiu a necessidade de incluir este novo direito na Diretiva, atendendo à existência de um aproveitamento não remunerado destas publicações (por exemplo: obras literárias objeto de proteção como jornais ou revistas) por parte dos agregadores de notícias. Este artigo é, ainda, um claro sinal do reconhecimento e necessidade de proteção destes conteúdos no mundo digital.

A transposição deste novo direito conexo para o ordenamento jurídico português irá, forçosamente, trazer consigo desafios na esfera negocial entre os prestadores de serviços da sociedade de informação e os media portugueses, tendo em vista a celebração de acordos de autorização e remuneração para a utilização das publicações de imprensa. Não menos importante, o mesmo artigo prevê que os autores de obras que sejam integradas numa publicação de imprensa recebam uma parte adequada das receitas que os editores de imprensa recebem. Também aqui, impende sobre legislador português a necessidade de estabelecer mecanismos de repartição de benefícios entre os editores de imprensa e os autores.

Ainda no âmbito das controvérsias que ecoam um pouco por toda a União Europeia, encontra-se o artigo 17.º da Diretiva, o qual vem regular a utilização de conteúdos protegidos por parte dos prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha. Por prestadores de serviços de partilha em linha entende-se, por exemplo, as plataformas como o Youtube, Daily Motion, e redes sociais como o Facebook ou Intagram. No caminho da uniformização do Direito de Autor e Direitos Conexos no mercado único digital, o legislador europeu procurou equilibrar e solucionar a utilização massiva de obras protegidas de forma não remunerada ou, insuficientemente remunerada, pelos prestadores de serviços em linha. As plataformas tecnológicas ficam, assim, obrigadas a estabelecer acordos de licenciamento e a obter autorização dos autores para, legitimamente, usar obras protegidas por direitos de terceiros.

Em alternativa, as plataformas tecnológicas terão de demonstrar o cumprimento dos seguintes deveres: (i) envidar todos os esforços para obter uma autorização (ii) efetuar os melhores esforços para evitar a disponibilidade de conteúdos ilicitamente carregados (iii) agir de forma diligente após receção de um aviso suficientemente fundamentado pelos titulares dos direitos, no sentido de bloquear o acesso às obras ou outro material protegido.

A modernização e acompanhamento do desenvolvimento da era digital é inevitável, e também aqui, o legislador português terá de proceder a uma reforma cuidada e clara da legislação aplicável ao Direito de Autor e Direitos Conexos, reforma esta que se avizinha complexa, atendendo às controvérsias transparentes no texto da Diretiva.

A aproximação do quadro legislativo à nova era digital, marcada por uma mais cuidada e exigente regulação, seguramente implicará uma necessidade de modernização dos distintos stakeholders envolvidos no setor da prestação de serviços no mercado digital, pelo que se aguarda com expectativa a transposição da Diretiva para o ordenamento jurídico português, o que deverá ocorrer até ao dia 7 de Junho de 2021.

*Associado da CMS Rui Pena & Arnaut