Levar Portugal mais longe

Há sinais de esperança no horizonte. Ultrapassado o bloqueio, a bazuca europeia pode finalmente ser disparada e podem começar a chegar às economias os meios para suavizar os efeitos de uma crise sem precedentes. O arranque da vacinação contra a covid no Reino Unido - nosso maior cliente no turismo - permite-nos também começar a antecipar os ventos de mudança tão necessários a que Portugal volte a perspetivar o crescimento possível. E as novas medidas aprovadas pelo governo para apoiar as empresas permitem ao menos olhar com maior benevolência o futuro. Mas há ainda tempos muito difíceis pela frente - os mais difíceis talvez -, com anunciados fechos, falências e desemprego a cair em 2021 e a prolongar-se por muito mais tempo do que inicialmente se previa. A letra que melhor definirá a recuperação ainda está por descobrir, mas uma coisa já parece certa: antes do verão dificilmente seremos capazes de inverter o ciclo depressivo no país - provavelmente levará ainda mais tempo em setores como o turismo, a restauração, os eventos, o comércio. E a presidente do BCE, Christine Lagarde, aponta já um prazo de dois anos para que a verdadeira recuperação aconteça no plano europeu. E como sabemos pelo que a experiência, até recente, nos tem ensinado, para Portugal ela deverá custar mais a chegar: em tempo, em meios e em grau de dificuldade.

Uma boa notícia é que o país real - os empresários, os gestores, os líderes e aqueles que todos os dias ultrapassam as maiores dificuldades para garantir que continuamos a produzir - está focado e empenhado em ultrapassar todos os obstáculos que há no caminho. E há ideias boas, sólidas e objetivas a trabalhar, como as que se discutiram na conferência do 9.º aniversário do Dinheiro Vivo e as que nos deixam os líderes de todos os setores e que pode ler nas páginas finais deste caderno especial. Pontos de partida válidos para ultrapassar os maiores desafios que temos pela frente e relançar Portugal.

Cabe-nos a nós, a cada um de nós, virar a mesa e dar gás à máquina produtiva - assim nos deem os meios e as condições para podermos levar o país para a frente e chegar mais longe, mais forte, mais bem preparado para competir no mundo.