Um dia, há muitos anos, um psicólogo mais velho e sabido perante um diagnóstico de dislexia de um dos meus filhos aconselhou-me o seguinte: "Leve este seu filho ao colo até ao final da escolaridade obrigatória. Leve-o ao colo porque ele, sozinho, não vai conseguir atravessar todos os anos neste sistema de ensino." E assim foi. Foram anos a carregar o menino ao colo. Pais, professores, explicadores, especialistas. Anos de truques e esquemas, medidas de apoio e reforços de aprendizagem, esforço em manter o foco, mochilas cheias de tralha, trabalhos por fazer, atrasos e faltas, professores desesperados e até revoltados. De caos.

Aconteceu de tudo. Birras, amuos e muito desespero. A falta de resultados e os anos a passar, a tornar-se numa angústia. A falta de confiança dele e a de nós nele estiveram sempre à espreita e entraram nas nossas vidas vezes demais. Era uma vozinha diabólica que nos dizia que não valia a pena, que nos empurrava a desistir. E houve alturas em que sim, o deixámos ir, e ele caiu.

O ciclo facilmente tornou-se vicioso. O medo de tentar e voltar a falhar bloqueou-lhe o esforço numa idade em que a dislexia já não era a causa de tudo, mas sim a desconfiança de tudo e de todos e a memória da frustração. Foi muitas vezes aluno e menos filho, este meu filho. Vezes demais. Eram o raio das notas, da assiduidade ou o cumprimento das obrigações escolares que ditavam a nossa relação e a razão de todas as conversas. Descobrir o equilíbrio entre a nossa exigência e a displicência dele foi mais difícil do que encontrar a agulha no palheiro. E quando, de vez em quando, o vislumbrávamos, esse equilíbrio fugia como um peixe apanhado com as mãos.

Os anos teimavam em passar e, a determinada altura, o medo, a angústia, deixaram de ser das notas, mas do efeito delas. Os hábitos de trabalho, a autodisciplina, a noção de responsabilidade, a autoestima caíam com as notas. Para ele fazia tudo parte do pacote: mau aluno até fim e, por isso, mau em tudo. Na sua cabeça em revolução há anos demais, a lógica era simples. E o nosso equilíbrio desequilibrava-se mais uma vez. Ele tinha várias frentes todos os dias: ele próprio, a escola e os pais. Eram adversários de peso que lhes estragavam os dias e o impediam de largar tudo pelo cansaço de tudo.

E nós ali, por montes e vales, com ele a espernear ao colo entre as revoltas da adolescência e os silêncios da juventude. "Leve-o ao colo." A frase sou-me milhares de vezes, sempre que aquele colo se tornava pesado demais, e ajudou-me a aninhá-lo melhor para o tornar mais leve.

Este meu filho acabou a dita escolaridade obrigatória com o alívio de quem sai da prisão: com medo mas de pena cumprida. Acabaram-se as aventuras, diz ele.

O que podia ter sido diferente? Tudo. Ter começado uma corrida de forma desleal sugou-lhe a motivação, diminuiu-lhe as energias ao mínimo e alimentou a sua revolta e desconfiança. Tinha 8, 9, 10 anos quando começou a ter consciência de que os outros partiam em frente. Que aprender a ler mais tarde e com dificuldade, sem velocidade, que escrever com erros e sem destreza, tinha efeito dominó em todas as outras disciplinas. Exigia mais da sua concentração e tinha resultados negativos nas notas, nos resultados, nas comparações. "Tens de trabalhar mais que o comboio não para", insistiam. Não foi conselho que aceitasse porque não sabia como, nem queria triplicar o esforço. Tinha mesmo de trabalhar muito mais para pouco. Injusto. E o mundo tornou-se injusto.

"Achava que isto só acontecia os outros", disse ele quando acabou este ciclo, no dia em que o pus no chão com cuidado, orgulho e algum cansaço. A partir de agora já só precisa da mão, o pior já passou.

Jurista