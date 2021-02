Libertar Rendimentos para a Habitação e Fazer Descer os Preços do Imobiliário

Não há qualquer dúvida de que estamos a viver aquela que será a maior recessão das nossas vidas. A resposta do Governo da República pode ser essencial para reduzir a sua duração e intensidade e nesta resposta devem estar incorporadas propostas que estimulem um aumento do consumo das famílias portuguesas, ambientalmente sustentável e construído fora das prisões impostas por uma excessiva dependência do crédito e de uma precarização crescente do trabalho.



Portugal tinha registado em 2017 uma evolução positiva na taxa de esforço com habitação tendo a taxa de sobrecarga chegado aos 6,7% da população em 2017, ou seja, menos 0,8% que em 2016. Contudo este alívio não tinha chegado a todas as famílias mas, pelo contrário, tinha-se concentrado nas famílias de menores rendimentos o que se explica pelo facto de ter sido nos grandes centros urbanos que os preços da habitação mais cresceram e de forma mais desligada do crescimento dos rendimentos das famílias de classe média. Este problema nos centros urbanos cruzado com a explosão do Alojamento Local através da conversão de habitação em uso turístico fez disparar os preços da habitação e contribuiu para o agravamento do ermamento do centro das grandes cidades (que, em Lisboa começou na década de 1970).



Se em 2017 já 6,7% da população vivia em sobrecarga na taxa de esforço com habitação, ou seja, se estas famílias já gastavam mais de 40% do seu rendimento com a habitação, hoje, com o começo da maior crise dos últimos cem anos, com o disparar do desemprego e a perda, já em agosto, de 1/5 de todos os novos empregos gerados nos últimos anos, numa espiral de violência social que apenas está a começar então é precisamente nesse frente que o Governo deve priorizar: a redução das despesas familiares com a habitação para compensar a perda de rendimentos por via do desemprego e para permitir manter os níveis de consumo a níveis que permitam a retoma da economia.



A redução das despesas familiares com a habitação pode ser feita por duas vias: através de uma fiscalidade que garanta que as reduções fiscais aplicadas aos arrendamentos familiares revertem, de facto, para uma redução do valor do arrendamento e não para o engrossamento dos "rentistas" que, sem introduzirem valor na cadeia económica, vivem de rendimentos e pela via da reconversão (estimulada por benefícios fiscais) , aumento da oferta e consequente redução dos preços através das quase 90 mil casas que estavam em Alojamento Local em 2019; da construção e reabilitação de habitação municipal a custos controlados para a classe média e da recuperação - urgente - para a habitação dos quase 7 mil prédios devolutos em Lisboa através de arrendamentos e recuperação compulsivos por parte das Câmaras Municipais. Se o Governo agir de forma decidida e rápida nestes dois vectores terá dado um contributo eficaz e incisivo para recuperar os rendimentos das famílias e criar condições para uma rápida recuperação da nossa economia.



Enviado a Ministério da Economia