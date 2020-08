Licenciados do COVID: Será esta uma geração bem preparada?

A inserção profissional dos recém-licenciados é um tema recorrente que ciclicamente vem à discussão, e que ganha particular relevância e acutilância sempre que os indicadores macroeconómicos e sociais pioram, ou tendem para isso. É a atual circunstância. Mas, neste 2020 marcado por uma pandemia com efeitos de que não há memória, e com profissionais espartilhados entre “urgências e incertezas”, começou a circular a ideia dos graduados da pandemia, argumentando-se de que estarão menos preparados, menos bem treinados, e que passaram por um processo de ensino de facilitismos e menor rigor ou exigência. Pois desenganem-se. Talvez nunca tenhamos tido licenciados e mestres mais capacitados para dar resposta às exigências sociais e do trabalho, como agora.

Em 2016, o World Economic Forum apontava, no “Future of Jobs Report” as 10 principais skills para o corrente ano. Em muitos fóruns se apontou esta referência para fundamentar como deveríamos procurar, desenvolver e reter competências nas empresas, como se fossem as tábuas dos “10 mandamentos”. Mas agora, muitos profissionais parecem desacreditar a importância desta referência, e à falta de outros argumentos, usam a falácia de que os “licenciados do COVID” estarão menos bem preparados. Vejamos uma por uma:

Resolução de problemas – grande parte dos estudantes viram-se com problemas pessoais, familiares, sociais e escolares de âmbito e dimensão completamente diferentes daqueles que conheciam;

Pensamento crítico – trata-se de desenvolver um raciocínio propositado e reflexivo sobre o que está a acontecer e daí perspetivar opções de conduta. Nesta pandemia, muito jovens desenvolveram profundamente esta competência, na medida em que tiveram de compreender que de si e dos outros dependeria a evolução da situação;

Criatividade – tantos em condições menos favoráveis, ou sem recursos, precisaram de encontrar soluções criativas para poderem continuar os seus estudos ou simplesmente para assegurar a sua saúde mental e o seu bem-estar (e a dos seus próximos);

Coordenar-se com outros – o contacto e partilha sociais sempre foram importantes para as camadas mais jovens. Para além da necessidade de articulação social, impôs-se a articulação no trabalho escolar, quer por questões de dinâmicas de ensino-aprendizagem, quer por questões de recursos, ou mesmo por estarem no contexto familiar em que tantas vezes espaço, tecnologia e outros recursos tinham uma utilização coletiva e partilhada;

Inteligência Emocional – saber lidar consigo mesmo e com os outros, em espaço restrito da família ou em trabalho a distância, exigiu para estes jovens uma enorme resiliência emocional. De igual forma, e sendo uma faixa etária onde as práticas de vida social são próprias, a superação da privação só pode tê-los tornado emocionalmente mais estáveis e inteligentes, nomeadamente ao lidarem com a adversidade e ao confrontá-los com restrições que nenhum havia ainda vivido;

Julgamento e tomada de decisão – o acesso à informação tornou-se mais assíduo, frequente a intenso, pelo que poderão ter-se tornado jovens mais informados e potencialmente com decisões mais fundamentadas;

Orientação de serviço – Tantos foram os jovens que prestaram serviço de voluntariado ou de apoio comunitário, ou até a familiares, podendo daí resultar uma geração com um sentido de serviço muito mais presente;

Negociação – consigo mesmo, com os seus círculos de relação, com a família, com professores, a negociação é uma competência que pode ter saído potenciada nestes jovens;

Flexibilidade cognitiva – enquanto capacidade de refletir sobre o que estamos a fazer, e a forma como o estamos a fazer, e ajustar às circunstâncias, esta competência tem uma enorme relevância na aprendizagem e liga-se com a resolução de problemas complexos e com a mudança.

A tudo isto podemos acrescentar que houve um incremento da resiliência e das suas competências digitais – como ademais em toda a população. Assim, é hora de dizer a alguns empregadores que tentam esconder as suas ineficácias, impreparação ou falta de soluções (pelo menos a alguns profissionais que “fazem mal”) e que etiquetam os jovens graduados, desacreditando todo o mérito que têm por, em condições adversas, fecharem mais um ciclo das suas vidas, que talvez nunca tenhamos tido graduados tão bem preparados para o trabalho e as empresas, como agora. A geração de “licenciados COVID” talvez venha a revelar-se a geração que vai fazer a mudança que há tanto se impõe e de que se necessita. Há dúvidas?

Isabel Moço, professora da Universidade Europeia