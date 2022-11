Lições de liderança na maternidade

A minha primeira filha, Carolina, acaba de fazer 8 anos. Nessa altura, a maternidade chegou de forma avassaladora à minha vida. Lembro-me como se fosse hoje de pensar enquanto estava na maternidade: "Onde é que eu tinha a cabeça quando decidi ser mãe? A minha vida vai ser definitivamente diferente a partir de agora. E a minha carreira? Como será a partir de agora o meu futuro profissional? Ainda posso ter ambições?" Naquele momento, tinha muitas questões sem resposta.

Dois dias depois de saber que estava à espera de bebé, foi-me comunicado que a minha presença no projeto em que estava envolvida já não fazia sentido. Culpei-me por não ter conseguido dar o extra-mile nos dois meses anteriores, mas o meu corpo não tinha a mesma energia. Cheguei a pensar que estava doente, mas estava tão comprometida com o projeto que não tinha tempo para ir ao médico... afinal era a maternidade a dar o ar da sua graça e a dar-me várias lições para o futuro.

E então, oito anos depois, o que aprendi?

Aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas precisamente o contrário - mostra inteligência.

Aprendi que é preciso focarmo-nos no que realmente importa. Haverá sempre muitas distrações no percurso, mas o foco e a determinação devem estar presentes no nosso dia-a-dia. Para isso, precisei de aprender a dizer que não - a um projeto, a um evento, a uma festa - sem remorsos e convicta de que fazer escolhas é um reflexo de maturidade.

Sei hoje que é essencial estarmos bem, física e emocionalmente. Isso dá-nos coragem para seguir em frente e não ter receio de aceitar novos desafios, que vão sempre permitir-nos aprender e crescer. Estarmos bem permite-nos ainda ouvir e arregaçar as mangas para as nossas paixões. Por exemplo, na minha licença de maternidade realizei uma formação numa área completamente diferente para perceber se o meu caminho profissional passaria por aí.

Percebi que é fulcral estar rodeada de pessoas que nos inspirem, que nos tornem mais completas, que nos apoiem e que nos influenciam a sermos melhores. Fiz uma parte desse caminho na PWN Lisbon, uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover o desenvolvimento profissional das mulheres. O Programa YOUTH, que pretende capacitar uma nova geração de jovens líderes, foi um momento de particular relevância para aumentar essa rede de conhecimento, de apoio e de inspiração. As candidaturas para a edição deste ano estão abertas até dia 25 de novembro, e recomendo às mulheres entre 25 e 35 anos que o considerem nas suas resoluções de ano novo.

Em resumo, a maternidade permitiu-me conhecer-me melhor, ter mais coragem para lutar pelos projetos em que acredito e mostrou-me que com planeamento, criatividade, aceitando ajuda e juntando-lhe uma boa dose de boa disposição, é possível sentir-me realizada, fazer a diferença na minha vida e na dos outros. Percebi também que, sendo mãe de duas filhas, tenho o dever de lhes mostrar que é possível conciliar os vários papéis: posso ser mãe, esposa, filha, irmã, amiga, profissional e estudante e estar na minha melhor versão em todos eles.

Carina Figueira, membro da equipa de coordenação do Programa YOUTH, da PWN Lisbon