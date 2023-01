Liga do Dinheiro

Publicado o relatório anual Deloitte Football Money League, fica demonstrado que, eliminadas as restrições do combate à pandemia, o negócio do futebol regressou rapidamente aos níveis anteriores.

A análise às receitas dos 20 clubes que mais faturaram em 2021/22, apesar de ainda um pouco afetadas em alguns países no acesso de espetadores aos estádios, permite constatar, de novo, o fenómeno do futebol em que se observam, sempre (até quando?), incrementos, tanto totais como parcelares (comerciais, televisão, bilheteira). As temporadas 2019/20 e 2020/21 devem ser excluídas da análise devido às consequências da pandemia.

Desta constatação resulta outra (com recurso a outros relatórios). As melhorias no conjunto dos resultados líquidos ocorridas nos últimos anos estão relacionadas, sobretudo, com a implementação, pela UEFA, do fairplay financeiro: o crescimento das receitas é quase todo absorvido pelos custos operacionais, em particular, salários e amortização de passes (excetuando-se os casos de clubes que construíram novos estádios).

Constata-se também que se tem acentuado a predominância de clubes ingleses neste ranking. Pela primeira vez, mais de metade das posições do top 20 é ocupada por clubes da Premier League (11; e são 16 no top 30). E talvez já não faça sentido a referência aos Big 5. Se é verdade que a representação de outros países está limitada ao Benfica (24) e ao Ajax (27), não menos o é que só um clube francês consta na lista (Paris SG - 5).

Outra questão interessante é o peso dos tipos de receitas. Os únicos clubes no top 20 com receitas comerciais acima de metade do total de receitas são Manchester City, Paris SG e Bayern Munich. City e Paris são acusados, porventura com razão, de beneficiarem de um empolamento de patrocínios de detentores do seu capital (torneando as restrições aos suprimentos). O Bayern é um caso diferente: 25% do capital é distribuído por três parceiros comerciais fortíssimos e implementa uma política de preços baixos na bilhética.