Lisboa, capital europeia da hospitalização privada em junho

Junho é o mês de Lisboa. É o mês do feriado municipal. É o mês de Santo António (de Lisboa, claro!). É o mês das festas populares e das marchas, assim a pandemia o permita.

Junho é um mês extraordinário para os lisboetas, mas também para os portuenses, para todos os que celebram o início oficial do verão e para tantos e tantos que se deixam cativar pelo calor de Portugal, em que o clima é apenas mais uma faceta.

Junho de 2022 será também memorável porque Lisboa será a capital europeia da hospitalização privada. Não será por um evento, mas por uma sucessão de iniciativas que a capital de Portugal será também o centro de atenções de mais de 5000 hospitais e clínicas privadas de toda a Europa.

No dia 22 de Junho realiza-se a reunião do comité executivo da Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) e, na manhã do dia seguinte, terá lugar a terceira edição da Cimeira Ibérica de Hospitais Privados, organizada pela Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP) e pela ASPE, onde se discutirá a importância de Portugal e Espanha terem políticas públicas no domínio da Saúde focadas no cidadão e nos resultados, que promovam um aproveitamento eficiente de todos os recursos existentes em cada um dos sistemas de saúde.

No dia 23, à noite, realiza-se a Gala da 1ª Edição dos Prémios Europeus dos Hospitais Privados. Esta iniciativa pioneira da União Europeia da Hospitalização Privada (UEHP) e da APHP, que têm aqui como parceiro a EY, tem o objetivo de distinguir as unidades de saúde com melhor desempenho em várias áreas e, assim, contribuir para a melhoria contínua, quer da prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, quer da inovação e da satisfação dos profissionais.

As categorias a concurso são: "melhor iniciativa em termos de prevenção", "melhor iniciativa focada no doente", "o hospital mais Verde da Europa", "modelo de inovação clínica", "hospital mais avançado em termos de Value-based Healthcare", "melhor local de trabalho". Tendo em conta a importância da literacia em saúde e correta transmissão da informação, haverá também um prémio para a "melhor cobertura jornalística do ano em saúde". Os prémios europeus da hospitalização privada serão um momento privilegiado para divulgar boas práticas e projetos com impacto na vida dos cidadãos europeus.

Um facto do maior alcance e que muito nos honra foi a concessão do Alto Patrocínio do Senhor Presidente da República aos Prémios Europeus dos Hospitais Privados. Vamos fazer por merecer esta distinção com profissionalismo e exaltação da excelência em saúde.

No dia 24 de junho teremos o Council Meeting da UEHP, onde o combate à COVID-19 na Europa e a recuperação pós-pandemia, as iniciativas relativas à União Europeia da Saúde e os diversos projetos em curso para promover a sustentabilidade dos sistemas de saúde serão temas a abordar pelos representantes das associações representativas de 17 países europeus. Desafios como a falta de profissionais de saúde e os obstáculos colocados por burocracia excessiva e disposições discriminatórias também fazem parte da nossa agenda, que defende a promoção do investimento e a liberdade de escolha.

Vamos trazer a Lisboa as reflexões mais atuais e mais importantes dos hospitais privados que, em cada um dos países, são eixos determinantes de cada sistema de saúde, proporcionando acesso aos cidadãos, promovendo eficiência, investindo em novas tecnologias, na investigação e na inovação.

Lisboa sempre foi terra de receber bem, mas também de partidas venturosas. Com esta opção por Lisboa em junho de 2022 queremos muito que os nossos trabalhos sejam um ponto de partida segura para novas soluções em prol da qualidade e acessibilidade de cuidados de saúde para todos os europeus. Lisboa 2022 será sinónimo de diálogo, abertura, sustentabilidade e uma saúde cidadã. Este é o nosso manifesto.

Paul Garassus, presidente da União Europeia de Hospitalização Privada (UEHP)

Oscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP)