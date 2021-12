Lisboa, cidade inteligente?

Dizem que se uma cidade tiver sensores - na iluminação, nas canalizações, nos contentores de lixo, nas ruas e nos estacionamentos, a medir a qualidade do ar ou o ruído - a debitar dados numa central que alerta para problemas, é inteligente (smart city).

Acredito que utilizar essas tecnologias é uma forma eficiente e eficaz de saber o que se está a passar no território em tempo real, melhorando a segurança e o bem-estar da população. E os dados obtidos (big data) servem para melhorar a gestão e o planeamento da cidade.

Mas será que a tecnologia pode ajudar a resolver problemas mais complexos, como a falta de habitação acessível?

Depois de anos a ouvir queixas sobre demoras e incertezas do licenciamento urbano e de passar pelo traumático processo, não duvido que contribui para limitar a oferta de habitação e aumentar o seu custo.

Na Web Summit perguntei ao novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa como iria resolver este problema. Ele respondeu que iria tornar o licenciamento transparente utilizando uma plataforma digital que mostre a tramitação dos processos desde a entrada até à decisão final.

Fiquei a pensar no assunto:

- Aumentar a transparência em processos que envolvem investimentos e o futuro da cidade é de louvar e diminuirá as constantes suspeitas.

- Conhecer as decisões e o tempo que os intervenientes levam a despachar os processos é decisivo para avaliar o acerto e a equidade das mesmas.

- Impedir que um projeto entre no sistema sem estar completo, ou que se percam tantos processos... ser alertado se um parecer estiver a demorar tempo demais...

Sim, a utilização da tecnologia, neste caso de uma plataforma digital, pode ajudar a resolver problemas fundamentais da cidade. E se disserem que é impossível, ponham os olhos no Porto, que já o faz há anos, com a Universidade do Minho a desenvolver um projeto capaz de verificar automaticamente cerca de 70% das regras urbanísticas.

Esperamos, sinceramente, que seja desta que Lisboa se torne mais inteligente.

Gestor