Literacia Financeira – Porque vale a pena falar disto?

Nos últimos anos tem-se vindo a falar da saúde financeira, tema que tem assumido uma importância crescente em termos políticos e empresariais. Como estamos no dia Mundial da Formação Financeira, importa perceber em maior detalhe porque vale a pena falar de Literacia Financeira (ou da falta dela).

Um fenómeno global

A falta de literacia financeira é uma realidade que tem vindo a ser estudada há vários anos. Diversos estudos académicos e não académicos apontam a falta de literacia financeira como um fenómeno global, com especial incidência em:

– Mulheres;

– Pessoas mais novas e pessoas mais idosas;

– Pessoas com menores níveis de escolaridade;

– Minorias.



De notar que a iliteracia não se resume apenas a países subdesenvolvidos, sendo um fenómeno que afeta de igual forma os países ditos “mais desenvolvidos” e pessoas de todos os estratos sociais. Na prática, quanto maiores os níveis de rendimento maiores os problemas.

Porque é importante?

A iliteracia financeira é um fenómeno preocupante na medida em que os problemas e as preocupações financeiras se revelam como a principal fonte de stress pessoal, mesmo à frente das preocupações profissionais e preocupações quanto à saúde. Percebemos o motivo, dadas as suas consequências ao nível profissional, familiar, autoestima e amor-próprio. Assim, sabemos que os problemas financeiros estão associados a:

– Problemas de saúde, nomeadamente problemas de ansiedade e depressão;

– Problemas familiares, podendo levar a divórcios;

– Isolamento da família;

– Penhoras, espiral de endividamento e redução drástica da qualidade de vida.

Se estes problemas existem e se têm ramificações profundas, por que motivos não os procuramos prevenir ou encontrar forma de mitigar os seus impactos?

Porque é ainda mais importante em Portugal?

É fundamental aumentar os conhecimentos financeiros porque o conhecimento e a sensibilização para estes temas vão induzir uma alteração de comportamentos. Esta mudança de atitudes assume-se como ainda mais relevante em Portugal, pois o contexto nacional não é famoso dado:

– Fracos níveis e poupança;

– Elevados níveis de endividamento;

– Desafios demográficos, com consequências ao nível da preparação da reforma e demais despesas sociais;

As famílias portuguesas não estão preparadas para enfrentar uma nova crise, esta palavra maldita, e não têm hábitos de poupança de longo-prazo. Por que não assumir as rédeas da nossa vida financeira, ao invés de as deixar nas mãos do estado ou ao sabor das incertezas?

João Morais Barbosa, Administrador Reorganiza