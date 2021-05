Louçã, ou como dar mel ao M.E.L e algum fel ao PS

Basta estar minimamente atento à preparação de Mariana Mortágua nas comissões de inquérito para se perceber a sua relevância naquela atividade e noutras. Mais, que faz falta ao país neste seu papel, onde certamente representa muitos portugueses e para além de qualquer ideologia política, é inegável.

Obviamente que isto está longe, bem longe de tornar a deputada do Bloco de Esquerda ministeriável, ainda por cima numa pasta tão relevante como as finanças e tal desejo só poderia ser expresso por Francisco Louçã. Alguém que a meu ver, defende muito do que é pouco recomendável num país democrata e a querer crescer no século XXI.

Perguntará pertinentemente qualquer leitor mais atento: então porquê dedicar tempo a analisar estas afirmações? Pois bem, por três razões essenciais, sendo que todas passam ao lado do facto de Louçã ser Conselheiro de Estado ou do Banco de Portugal.

1. Porque, com mais ou menos fel para outros, alguns socialistas não as veem como piada, nem com qualquer tipo de desconforto certamente. Os mesmos que criticam veementemente algumas participações, e a de um socialista liberal em particular, noutra convenção a acontecer esta semana.

2. Porque Francisco Louçã, conhecendo essa ala minoritária, mas em crescendo no PS e com o quadro político atual, sabe que o BE pode fazer uso de medidas negociais futuras. Mais ainda, na eventualidade da falta de um acordo entre o PS e outros partidos para os orçamentos de Estado. Ou no surgimento de qualquer crise política.

3. Porque o BE, um pouco mais que o PCP e com todo um outro nível de ressentimento, foi totalmente engolido na geringonça e percebe agora que o pior dos mundos para o partido crescer é fazer igual a ontem, sem ter um pé ou uma mão que seja no governo.

Acontece que neste, como em muitos casos, o melhor para o BE enquanto partido é também o pior para o país. Torna-se, por exemplo, impossível dissociar a visão a preto e branco do Bloco e a sua matriz ideológica com a do Podemos espanhol. Mortágua até pode não ser Pablo Iglesias e companhia na gestão das contas públicas, só que bebe da mesma estatização ideológica e antieuropeísmo primário. Como a maioria dos deputados do seu partido.

Francisco Louçã quis tribalizar com estas afirmações que podem ter mais de estratégicas do que de ingénuas. Deu mel ao M.E.L que aí vem e pode ter colocado alguns socialistas liberais e outros sociais-democratas com os cabelos em pé.

Bastante, portanto, enquanto coordenador sombra do Bloco de Esquerda, mas na linha do poucochinho a que tem habituado o país noutro papel como conselheiro de Estado.

Gonçalo Ribeiro Telles, Account Director e BDM na Creative Minds