Luz ao fundo do túnel

Os algarvios, e não só, respiraram de alívio quando no final da semana foi notícia que a Inglaterra vai manter Portugal com luz verde no corredor aéreo. Não há memória de um verão tão fraco para o setor do turismo em Portugal, pelo que esta boa nova foi uma autêntica lufada de ar fresco. O produto sol e praia ainda vende durante o mês de setembro e começa também a época do golfe, sempre com grande procura por parte dos britânicos. Há esperança ao fundo do túnel.

Ainda assim, “2020 é o pior ano turístico a nível mundial e o pior nacional desde 1950”, como recorda Vítor Neto, ex-secretário de Estado do Turismo, numa entrevista ao Dinheiro Vivo. O corredor aéreo aberto não vem salvar o ano, mas dá uma ajuda. Pena é que a Escócia e o País de Gales mantenham ainda Portugal na lista negra… o ex-governante, na mesma entrevista, lamenta “ a gestão interna do tema”.

O estado de alma de alma dos hoteleiros e empresários da restauração é de forte preocupação. Vítor Neto não arrisca dar palpites acerca do crescimento do desemprego no sector, mas admite que “algumas empresas não vão sobreviver. Isto vai ter consequências no emprego”.

Preocupados estão também pais, professores e alunos. A cerca de uma semana do arranque do novo ano letivo ainda pouco ou nada se sabe. Os educadores, uma vez mais, são obrigados a navegar à vista e a gerir as suas vidas ao sabor do ministério da Educação. Os pais começam a desesperar pela falta de diretrizes, horários e método de ensino, seja presencial ou mais ou menos híbrido, e pedem ao senhor ministro que tem a pasta que dê notícias mais detalhadas. Esta semana deu uma entrevista à RTP, mas soube a pouco. A rentrée está aí e a economia precisa de pais focados na produção de riqueza nacional e de professores e alunos empenhados e com vontade de aprender. As guidelines já virão tarde, mas mais vale tarde do que nunca.

Este mês deverá também ser conhecido o plano do governo já com os inputs da consulta pública ao plano de recuperação para o país, que foi desenhado por António Costa e Silva. A expectativa é grande. Espera-se que a montanha não vá parir um rato.