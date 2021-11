M&A em 2021: um ano singular, com sentimentos mistos em Portugal

À medida que nos aproximamos do final de mais um ano, vamos, por um lado, reunindo elementos que nos permitem apreciar o dinamismo do mercado nacional de fusões e aquisições, comparando a sua evolução com a verificada a nível global ou no continente europeu, e por outro lado, construindo perspetivas em relação ao próximo ano, com base em determinados indicadores financeiros fundamentais e no sentimento dos investidores.

Em retrospetiva, a incerteza que pautou os primeiros meses do ano, e que encontrava respaldo nos potenciais impactos adversos que a pandemia e as medidas de restrição adotadas pelos Governos poderiam provocar a nível económico, foi rapidamente substituída pelo otimismo dos investidores assente na recuperação económica das principais economias mundiais.

Isto fica ainda mais evidente se interpretarmos os dados publicados pela PitchBook que revelam, a nível global, um total de $3.4 biliões movimentados em mais de 27.000 operações registadas até ao terceiro trimestre, números que (i) revelam crescimentos superiores em 30% e 20%, respetivamente, face ao período homólogo e que (ii) ultrapassam os referentes a todo o ano de 2020. Mantendo-se a tendência atual, 2021 poderá ficar marcado como um ano sem precedentes.

Apesar do entusiasmo internacional, a atividade em Portugal revela-se agridoce, na medida em que o crescimento significativo do número de operações (superior a 20% comparado ao ano passado) é contrabalançado pela diminuição significativa do valor movimentado (em torno de -40%) - dados até outubro preparados pela Transactional Track Record (TTR).

É partilhando destes sentimentos mistos que analisamos o ano de 2021 até ao momento: apesar de constatarmos uma redução assinalável do valor das operações, que muito se deve ao número limitado de transações cujo valor supera os mil milhões de euros (até ao momento apenas a aquisição da participação da Carlyle na Logoplaste por parte da OTPP), o número de projetos em que o grupo Marsh McLennan participou cresceu mais de 50%, em que a participação de uma ou mais empresas do grupo se focou na vertente de assessoria e transferência de risco e/ou nos riscos com pessoas (retenção, cultura e talento) o que atesta da relevância e valor acrescentado percecionado pelos investidores para os serviços desenvolvidos pela equipa de Private Equity e M&A da Marsh McLennan.

Aos nossos olhos, contribuíram, de forma determinante, para o comportamento positivo do número de transações setores como o tecnológico, imobiliário, retalho, energia e utilities onde atuámos como assessores em áreas como:

- Desenvolvimento de políticas eficazes de retenção, com especial enfoque para os colaboradores/grupos de colaboradores identificados como críticos;

- Discussão e desenvolvimento do plano de comunicação e de gestão de mudança tendo em conta, entre outros, a cultura que se pretende alicerçar;

- Análise do pacote de compensação e benefícios pré-deal e definição do novo pacote bem como do processo de transição para o pós-deal;

- Desenvolvimento de programas estratégicos de reskilling & upskilling da liderança e dos colaboradores no pós-deal, com vista a reforçar competências críticas para a sustentabilidade do negócio e uma cultura people-centric;

- Identificação de riscos dos ativos-alvo, analisando, de forma crítica, a adequação das estratégias de gestão e retenção de risco adotadas (Risk and Insurance Due Diligence);

- Estruturação de mecanismos de transferência de risco dedicadas às manifestações e garantias do acordo de compra e venda (W&I Insurance) e contingências conhecidas (Specific Liability).

Por seu turno, o aparente desinteresse por parte dos fundos de capital de risco internacionais por ativos nacionais (estiveram bastante ativos noutros países europeus como Espanha onde o número e o valor das transações envolvendo investidores financeiros aumentou mais de 40% face a 2020) suporta, em grande medida, o valor médio anémico das operações registadas em Portugal que, como nota o relatório mais recente da TTR é o mais baixo, com diferença, dos últimos cinco anos.

Não obstante, reconhecemos que 2021 está a ser um ano bastante positivo, principalmente em operações de dimensão média para o nosso mercado (com ativos avaliados entre os 50 milhões e os 250 milhões de euros), antecipando uma reta final de ano de intensa atividade e que deverá servir de antecâmara a um novo ano em que as expectativas se mantêm animadoras, principalmente atendendo à manutenção dos custos de financiamento em níveis historicamente reduzidos e aos montantes que investidores estratégicos e financeiros terão reservados para aquisição de ativos e que, de acordo com a CNN Business e a S&P Global, poderão atingir $8.5 biliões.

Pedro Pereira, Private Equity and M&A Specialist da Marsh Portugal, e Marta Frazão, Principal da Mercer