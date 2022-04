Mães de Guerra

Um dos testemunhos que se leram na Via Sacra em que participei era o de uma mãe ucraniana sobre o dia em que começou a invasão. Foi há menos de dois meses. Decorei isto: ela estava deitada quando ouviu o estrondo de uma bomba a explodir, levantou-se de imediato e correu para o quarto dos filhos. Viu o filho mais velho, magro, apenas vestido com as calças de pijama, encolhido no chão debaixo da cama, aterrorizado. "Ele fez exatamente o que eu lhe tinha ensinado." E acaba assim o seu testemunho: "Estava zangada com ele há dois dias porque ele não conseguia aprender a atar os sapatos".

Outra mãe: "Vivi durante uma semana com os meus filhos e o gato debaixo de uma escadas e o mais aterrorizador é que nos habituamos a tudo". Encolhiam-se das rajadas de tiros e das bombas que consecutiva e indiscriminadamente atingiam os prédios onde viviam. "Às vezes conseguíamos dormir".

Outra conta que o medo era tanto que se transformou em ódio, um ódio que se "tornou quase palpável".

Uma mãe, com um bebé ao colo, correu a recolher os dois litros de leite a que tinha direito num ponto de distribuição de comida; souberam que ela tinha mais uma criança em casa e ofereceram-lhe outro. Ela não quis aceitar com medo que esse litro de leite pudesse fazer falta a outra família, a outra criança. "Foi a primeira vez que chorei", confessa quem contou esta história. Uma família, em desespero e com medo, encheu o carro com tudo o que conseguiu e fugiu. Deixaram os pais para trás, que se recusaram a abandonar a sua casa e o seu país. Despediram-se assim: "Nós já vivemos as nossas vidas, salvem as vossas e as dos vossos filhos." Este testemunho acaba citando um ensinamento dos judeus sobre o Holocausto: "Acreditem sempre naqueles que dizem que vos querem matar".

Cada testemunho lido nesta Via Sacra acabava com este pedido: "Meu Deus, livrai-nos da tentação de desviar o olhar."

Donetsk, Donbass, Kiev, Mariupol. São cidades com milhões de habitantes onde o extermínio parece ser a ambição do invasor. Dizem os cínicos que as guerras são mesmo assim, que não há histórias bonitas; dizem os mais cínicos ainda que nas guerras não há bons nem maus, como se tudo fosse possível e a maldade não tivesse limites. Mas não é assim. E é quando dizemos isto que estamos a desviar o olhar.

Imaginemos as mães que já não têm comida para dar aos filhos, que vivem debaixo das escadas porque é o único sítio do mundo onde podem proteger as suas crianças, que não dormem porque estão de vigia e que já não têm medo porque odeiam. De que lado estão estas mães?

Uma destas crianças fez anos no dia em que um grande bombar- deamento atingiu uma desta cidades. "Mãe, isto é só fogo de artifício pelo meu aniversário!" disse ela, para consolar a mãe, lívida de medo.

Imaginemos estas mães, que há dois meses se preocupam com tudo o que nós nos preocupamos com os nossos filhos - trabalhos de casa, horas de sono, os doces e as cáries dos dentes, as redes digitais e as dependências aos ecrãs, onde passar as férias, quais os cereais mais saudáveis e cursos com melhores saídas profissionais - e que agora vivem na rua ou debaixo de uma escada, que foram violadas por soldados russos ou já não vivem sequer.

Lembro-me que um dos meus filhos aprendeu a atar os sapatos muito tarde e eu também me zangava com ele. Zangava-me por isso e por ele não saber os meses do ano. Também me zango por eles não serem aquilo que eu quero que eles sejam, não façam tudo como quero e quando eu quero. Zango-me por nada.

É em tempo de paz que perdemos o tempo que provavelmente não temos.

Jurista