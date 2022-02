Maioria absoluta e a gestão de expectativas 

A estabilidade política de uma maioria absoluta tem a seu favor tudo para colocar o país na rota de crescimento e desenvolvimento, com as reformas a serem feitas sem grande ruído no parlamento (exceto algumas mais profundas que possam requerer a aprovação de dois terços dos deputados) - este é o sentimento de muitos empresários nacionais e dos investidores estrangeiros com quem tenho contactado regularmente. Olham para o primeiro-ministro como garante dessa estabilidade, livre dos encargos de bloquistas e comunistas, e sempre fiscalizado pelo Presidente da República.

Criada que está a expectativa vai ser importante não defraudar, mas sim corresponder e atuar em conformidade. Até porque os mesmos empresários e investidores ficaram preocupados, nesta quinta-feira, quando leram os avisos que constavam nas entrelinhas das previsões de crescimento da Comissão Europeia para Portugal.

Apesar de Bruxelas elogiar a estabilidade política que advém da maioria PS, o comissário dos Assuntos Económicos, Paolo Gentiloni, afirmou que Portugal até deve ser dos que mais crescem na Europa neste ano e conseguirá regressar aos níveis pré-pandemia "no segundo trimestre", mas o crescimento acumulado de 2021 e 2022 é dos que menos compensam a destruição pandémica que arrasou a economia em 2020, quando Portugal afundou mais de 8% em termos reais - muito pior do que a média da Europa na altura. Este afundanço esteve diretamente ligado à quebra no turismo, e Bruxelas também sinaliza esse setor, bem como o imobiliário e restauração.

A preocupação não fica por aqui: os três anos combinados (2020, 2021 e 2022) dão um crescimento real acumulado de apenas 2% para Portugal, a terceira marca mais fraca da zona euro.

Para que o país recupere da crise, é urgente crescer mais e durante toda a década. Há muito trabalho a fazer e com uma maioria, que permite garantir a governabilidade é preciso acelerar quanto antes - o governo toma posse já no dia 23 de fevereiro. É urgente colocar no terreno muitas das ideias da campanha eleitoral e do próprio Orçamento do Estado para 2022 já conhecido - que, apesar de ter sido chumbado, António Costa deverá levar de novo ao parlamento.

O novo executivo vai ter de carregar no botão do turbo para chegar à meta e não gastar tempo em guerras de alecrim e manjerona, como satirizou António José da Silva na ópera jocosséria que subiu ao palco do Teatro do Bairro Alto de Lisboa, no Carnaval de 1737. O Carnaval volta a estar à porta no calendário, mas as guerras, daqui em diante, terão de ser outras.

Jornalista