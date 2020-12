Mais do mesmo – ou o marketing estratégico que faltou a Costa

António Costa, nem nos seus maiores pesadelos, alguma vez sonhou enfrentar os desafios que tem pela frente enquanto primeiro-ministro. Na sequência da crise sanitária, a que se somou a económica, o país está também a viver uma crise social que, com toda a probabilidade, será seguida de uma crise política.

É verdade que o trigger de tudo isto parece ser o vírus, mas a realidade é que os ingredientes para as coisas correrem mal já vinham detrás... porque faltou marketing estratégico.

A base de qualquer estratégia de marketing assenta na definição de uma proposta de valor que seja distinta da concorrência e atrativa para os clientes. Sem isso, nada irá funcionar - ou, para funcionar, o custo será muito maior em termos de comunicação a realizar, condições a oferecer, preço a pagar, etc..

Na política também é assim. Comecemos por Pedro Passos Coelho. A proposta de valor do seu governo foi muito clara: equilibrar as contas públicas apesar do preço elevado que os portugueses tiveram de pagar - uns chamaram-lhe "austeridade", outros designaram-no de "ajustamento".

Não obstante o preço cobrado ter sido alto, a verdade é que, contra o que seria de esperar, os eleitores voltaram a dar-lhe uma maioria, mesmo que relativa. Na prática, Passos fez aquilo que se recomenda em marketing relacional: excedeu as expectativas ao ir além do exigido pela troika. Pode parecer um contrassenso, mas talvez por isso os portugueses lhe tenham dado a vitória apesar do muito cinto que tiverem de apertar.

Sabemos que esse resultado conduziu a um novo governo de Passos Coelho de vida efémera, pois veio a ser derrubado pelos partidos que acabaram por dar origem à chamada geringonça, o que abriu a porta a António Costa. Apoiado pelo PCP e pelo BE, o seu governo ofereceu aos portugueses uma proposta de valor também muito atrativa e diferenciada: acabar com a austeridade.

Apesar de a mensagem ter sido clara, sabe-se que afinal a austeridade não foi totalmente posta de parte pois a carga fiscal foi enorme, o investimento público atingiu mínimos históricos e as cativações acabaram por fazer o papel do Excel de Vítor Gaspar. Mas a verdade é que a crispação desapareceu e os anos de chumbo de Passos tornaram-se apenas numa má recordação de um pesadelo arrumado no passado.

Surgem então as legislativas de outubro de 2019. No meio do vazio de ideias da oposição, qual foi a proposta de Costa e do PS aos portugueses? Basicamente, mais do mesmo. E, como os meus alunos bem sabem, oferecer mais do mesmo é o primeiro passo para se estar a mais.

Esse foi o seu grande erro de marketing estratégico: não assumir um posicionamento suficientemente distinto e atrativo que conferisse ao PS uma forte vantagem competitiva face à concorrência. Por isso, apesar das contas certas, apesar do aparente fim da austeridade, acabou por ter uma vitória a "saber a poucochinho".

Na prática, Costa fez o contrário daquilo que o marketing sugere: ficou aquém das expectativas. As coisas até correram bem, mas acabaram por não corresponder ao prometido. Talvez por isso os portugueses lhe tenham negado a maioria absoluta, pese embora o país tenha alargado o cinto de uma forma de que já não havia memória.

Tudo isto significa que o preço a pagar teria de ser mais elevado. Mas aí Costa fez-se de caro e não aceitou uma Geringonça 2.0. Preferiu negociar caso a caso, uma opção política que desembocou no atual Orçamento do Estado que, na prática, é uma manta de retalhos, quando aquilo que se espera (principalmente em épocas de crise) é que seja um verdadeiro instrumento de política económica e social.

Sei que o que acabei de escrever explica apenas uma parte do que está a acontecer. Sei também que a pandemia estragou a vida a muita gente pelo mundo fora. Sei ainda que António Costa não ficou imune aos seus efeitos - mas a verdade é que, antes do vírus surgir, já se tinha posto a jeito para arranjar uma carga de trabalhos. O problema é que, sendo o primeiro-ministro, as dificuldades não são só dele - são, acima de tudo, dos Portugueses.

Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense