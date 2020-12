Mais do que de dinheiro, precisamos de produção

O nosso problema não é dinheiro, é produção. Portugal vai receber de 13 mil milhões de euros entre 2021 a 2022. Além disso o BCE anda a comprar dívida pública permitindo ainda a entrada de mais dinheiro via gastos públicos. Dinheiro esse que, dizem-nos, irá tirar-nos da pobreza quase certa causada pela covid 19.

Parece boa ideia recebermos toneladas de euros, mas o foco está errado. O dinheiro é um meio de troca. Permite trocar "jornais", como este que está a ler, por comida. O dinheiro não é fonte de riqueza - é um resultado.

A bazuca europeia é talvez o termo mais adequado para a fase política em que estamos. É uma ferramenta brutal, mas há dúvidas de que esteja apontada para o alvo correto.

Vamos à análise em três atos.

Primeiro ato: Inflação

Quando se emitem notas e, simultaneamente, não se aumenta a produção, o preço dos bens aumenta. O bolo não aumenta, cada fatia está é mais cara. A atual política do BCE, de injeção de dinheiro em massa na economia, já se sente nalguns setores - sobretudo naqueles em que a produtividade não se altera rapidamente. De facto, em novembro o preço dos produtos alimentares não transformados registou uma subida homóloga de 3,8%.

A emissão de notas, sem a correspondente produção, é assim um imposto que prejudica sobretudo aqueles que não conseguem "apanhar" o dinheiro que vem do helicóptero, que não se conseguem endividar ou que não conseguem beneficiar dos gastos do Estado. Esses, sobretudo esses, só podem perder com dinheiro em massa sem produção. Nos gastos alimentares isso já é visível.

Segundo ato: Limitações na produção e procura

De que vale encher a economia de dinheiro, se as pessoas não querem ou podem gastar? Em ambiente de covid ninguém quer comprar automóveis novos ou pode fazer uma pequena refeição ao fim de semana.

A crise da covid é diferente das outras porque não é apenas a procura que caiu - a procura de bens e serviços foi proibida e, acima de tudo, a oferta está limitada.

É assim preferível encontrar formas de retomar a atividade económica ao invés de despejar um saco cheio de dinheiro.

Como é que é isso se faz? Deixando de fazer regulamentos "afirmativos", indicando o que se pode e não se pode fazer, e elaborar regulamentos sobre o que deve ser respeitado. De outra forma, temos que confiar e verificar, em vez de censurar e proibir. Esta medida faria mais pela economia do que todo o dinheiro colocado na retoma.

Terceiro ato: Dinheiro mal gasto

Se não promovermos a produção, o dinheiro que estamos a injetar na economia é tanto e de tal forma expressivo que haverá muito espaço para o derreter em coisas tontas.

Como há dinheiro a mais, qualquer ativo que pareça resistir à crise - ie que seja tecnológico e tenha algum hype - parece um investimento inteligente. A subida desmesurada dos índices bolsistas sem correspondente aumento da economia real é disso um exemplo. Há quem diga que se trata da grande redistribuição: tirar aos que menos têm para dar aos grandes projetos da moda que lançam carros no espaço e pretendem chegar a Marte sem um óbvio processo criador de valor.

Em Portugal vamos pelo mesmo sentido: temos o gasto excessivo na TAP e no projeto do hidrogénio - projetos sem viabilidade económica e sorvedouros de recursos.

Mas não é só nisto que o Governo quer gastar dinheiro. Com o futuro tão incerto e a precisarmos urgentemente de produção, o Governo quer gastar dinheiro em obras púbicas para fecharmos os missing links entre obras, a last mile da construção. Com estes termos em inglês técnico, o Governo pretende indicar a parte que falta nas obras públicas para começarmos a crescer e garantir o retorno prometido destas obras públicas. Porém, Obras Públicas não reduzem de forma significativa o desemprego nacional, bem como dificilmente alteram a produção.

Se apostarmos, novamente, em obras públicas, o resultado será o mesmo de sempre: aumento das importações necessárias a construção dos estaleiros públicos, o financiamento das autarquias e nenhuma alteração no tecido produtivo. De outra forma, as obras públicas são subsidiárias ao tecido produtivo, e não o contrário. Sem produção, não há necessidade de infraestruturas.

Mais relevante do que encher a economia de dinheiro, a melhor forma de lançarmos a economia era dar condições para que empresas e consumidores consigam viver. Sem isso, temos inflação sobre os bens mais necessários ou aumento de gastos em setores não estratégicos.

Os frugais tinham razão quando exigiam reformas por contrapartida ao investimento de Bruxelas: A bazuca tem de permitir alterar o nosso padrão de produção e não financiar o nosso habitual consumo.