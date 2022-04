Mais Europa para minorar os efeitos da guerra

O governo aprovou um pacote de medidas para combater os efeitos da guerra na Ucrânia. Medidas que visam conter a subida dos preços da energia, suportar custos de produção, acelerar a transição energética e apoiar famílias carenciadas.

O pacote é genericamente positivo, embora talvez se pudesse ir um pouco mais longe nos apoios à economia, tendo em conta a folga orçamental (o défice público ficou nos 2,8% em 2021) e o previsível crescimento da receita fiscal neste ano. Mas o que importa agora é a implementação ágil destas medidas, para que os apoios previstos, em especial os que são destinados a amenizar a escalada dos preços da energia, cheguem rapidamente às empresas.

Contudo, não devemos ter demasiadas ilusões sobre a capacidade do governo para amortecer o impacto da guerra na Ucrânia. O conflito parece estar para durar e as sanções económicas à Rússia tendem a ser reforçadas, penalizando fortemente a economia mundial com o crescimento da inflação, o aumento dos preços da energia e da alimentação, a perda de confiança de investidores e consumidores, a subida das taxas de juro e a retração da globalização.

E mesmo que a guerra conheça um desfecho em breve e seja favorável à Ucrânia, não é expectável que o Ocidente levante de imediato as sanções económicas à Rússia. Será sempre um processo gradual, pois a perda de confiança no Kremlin é muito profunda. O mundo mudou a 24 de fevereiro e, como disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "defender a liberdade tem custos".

A solução para mitigar os efeitos económicos da guerra passa, a meu ver, pela Europa. É preciso uma UE mais unida, mais solidária e com políticas concertadas, em particular nas áreas da energia e do abastecimento alimentar.

Era bom que Bruxelas avançasse para a compra em bloco de gás natural, matérias-primas e bens alimentares, de forma a garantir preços mais acessíveis para estes produtos, acesso equitativo aos mesmos pelos Estados-membros e segurança no abastecimento à Europa. A experiência de compra conjunta de vacinas foi, apesar dos percalços iniciais, positiva e podia, no atual contexto, ser repetida com outros bens essenciais ao bem-estar e competitividade da Europa.

Por outro lado, é da Europa que pode vir um impulso decisivo à transição verde, aproveitando a maior consciência dos 27 para a necessidade de reduzir a dependência energética europeia.

É, sem dúvida, uma boa altura para maximizar o investimento da UE em energias renováveis e eficiência energética.

Presidente da ANJE