Mais Habitação também para os jovens

O pacote de medidas para a habitação está a suscitar um intenso debate na sociedade portuguesa. Este é, desde logo, o principal mérito do plano Mais Habitação: promover a discussão pública sobre um assunto da maior importância para a dignidade e qualidade de vida das pessoas.

Por outro lado, o plano rompe com a inação de vários governos em matéria de habitação, que nos levou à situação insustentável que vivemos hoje. Há cerca de 65 mil famílias em carência habitacional, faltam casas a preços acessíveis (para arrendar ou comprar), constrói-se pouco e sobretudo para os segmentos mais elevados, e as rendas e o crédito estão cada vez mais caros.

Ora, o plano Mais Habitação vai na direção certa ao criar apoios às rendas e ao crédito para famílias em dificuldades, ao simplificar os processos de licenciamento, ao reforçar os incentivos fiscais para o arrendamento acessível e ao prever a cedência pelo Estado de terrenos ou edifícios para construção.

Temo, contudo, que parte do plano seja inexequível. Não creio que a máquina estatal tenha capacidade para identificar casas devolutas e arrendá-las coercivamente, para reabilitar fogos privados e os subarrendar, para se substituir aos inquilinos no pagamento de rendas e aos senhorios na cobrança de dívidas. Há aqui excesso de burocracia e voluntarismo do Estado, que compromete a eficácia das soluções.

Acresce que o plano apresenta medidas com potenciais efeitos perversos. Estou a pensar na proibição de novas licenças para alojamento local, que pode travar a requalificação urbana das nossas cidades, e limitação ao aumento das rendas, que favorece a informalidade e desincentiva o arrendamento.

Dito isto, o que mais me desiludiu neste pacote foi a ausência de medidas específicas para os jovens, que figuram entre as grandes vítimas da crise na habitação. Este é o momento oportuno para alargar a abrangência e os incentivos do programa de arrendamento jovem Porta 65, bem como para dar gás ao investimento em residências universitárias.

Na habitação, como em outras áreas críticas, deve ser promovida a discriminação positiva dos jovens, de modo a assegurar que, num país em acelerado envelhecimento, as novas gerações vivem condignamente, têm condições para constituir família, gozam de oportunidades de carreira e são valorizadas nos seus salários.

Caso contrário, a emigração continuará a ser o destino de muitos dos nossos jovens.



Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários