Mais negócio no imobiliário, menos agências e trabalhadores no setor: o que fica afinal?

É um facto que o mercado imobiliário está a conseguir ultrapassar as dificuldades impostas pela pandemia. Os dados são claros: em junho de 2021 o INE divulgou um aumento das transações imobiliárias de 27% em março de 2021, face a março de 2020. Nos meses da pandemia, nomeadamente nos meses de lockdown, verificou-se uma redução efetiva de entrada de novos imóveis no mercado, mas também se verificou a entrada de um grande número de imóveis para o arrendamento convencional, imóveis esses provenientes de arrendamento de curta duração (alojamento local).

Os dados da REATIA mostram-nos que esses novos imóveis que entraram no mercado trouxeram, naturalmente, um ajuste de preço. Verificou-se também num aumento do tempo médio de venda dos imóveis do mercado e maior oscilação de preços interna de venda de um imóvel. O mercado aguentou mais de seis meses os preços pré-pandemia, mas a partir de outubro de 2020 as variações de preço começaram a ser notórias.

Embora o mercado resista, é certo que a atividade imobiliária perdeu 1800 trabalhadores no último ano, de acordo com o INE. Só desde junho deste ano, deixaram de existir 50 sites de agências imobiliárias, indicando o seu encerramento. Se verificamos um retomar dos números pré-pandemia ao nível do stock do mercado, também é certo que para sobreviver no mercado é urgente ganhar vantagem competitiva, é necessária a adoção de novas ferramentas e metodologias no dia-a-dia dos profissionais.

A fotografia do mercado com os dados que enunciei no início do texto não seria possível sem dados fidedignos que nos permitam fazer uma análise certeira do que realmente está a acontecer no mercado imobiliário. A força da necessidade de ultrapassar os constrangimentos levaram ao surgimento de novas e melhores soluções para servir o setor imobiliário. Mas porquê?

Os profissionais do imobiliário precisam de trabalhar num ecossistema eficiente para poder viabilizar negócios mais rápidos entre vendedores e compradores. Ter à disposição informação atualizada diariamente e ferramentas de consulta únicas, para além de trazer benefícios para os profissionais do imobiliário, também o traz para os seus clientes (compradores e/ou vendedores).

Se uma avaliação de imóveis tem um elevado grau de certeza nos valores apresentados, a probabilidade de ele ser vendido mais rápido é muito maior. Cada vez mais é exigido que o tempo de venda no mercado seja o mais reduzido possível e isso só é possível se o proprietário souber qual o preço ideal.

Hoje, as proptechs (meio pela qual a tecnologia melhora qualquer pesquisa, venda, arrendamento, compra ou gestão de um imóvel) são uma parte essencial do mercado imobiliário, tanto para processos internos em agências ou grandes construtoras como para consumidores finais.

Ao longo da história, uma coisa é segura: o mercado imobiliário é volátil e sensível, mas também permeável à especulação. Durante décadas e em várias ocasiões, sociedades sofreram com a instabilidade provocada pelas bolhas do imobiliário. Hoje, a única arma para conseguir navegar no setor é ter acesso a informação de qualidade e atualizada regularmente e nisso, as proptechs têm um valor fundamental para a construção de um mercado mais saudável, ao serviço das pessoas.

Hugo Venâncio, CEO e fundador da REATIA